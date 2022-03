Mit zwei Debütanten gegen Lettland

Antonio Di Salvo setzt im siebten EM-Qualifikationsspiel heute (ab 18.15 Uhr, live bei ProSieben Maxx) gegen Lettland in Aachen auf zwei Debütanten in seiner Startelf. Freiburgs Torhüter Noah Atubolu steht erstmals in der U 21-Nationalmannschaft zwischen den Pfosten, Marton Dardai von Hertha BSC feiert ebenfalls seine Premiere im Unterbau der A-Nationalmannschaft. Als Kapitän führt der Mainzer Jonathan Burkardt das deutsche Team aufs Feld.

Die deutsche Startelf: Atubolu - Vagnoman, Dardai, Bauer, Katterbach - Krauß, Burkardt (K), Stiller - Knauff, Leweling, Thielmann.