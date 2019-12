Mit zwei Änderungen gegen Griechenland

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft tritt heute (ab 14 Uhr, live im ZDF) gegen Griechenland in Thessaloniki zum vierten Spiel in der EM-Qualifikation an - und möchte den vierten Sieg. Im Vergleich zum 8:0 gegen die Ukraine am Samstag in Aachen nimmt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zwei Wechsel vor: Melanie Leupolz und Turid Knaak rücken neu in die Startaufstellung.

Die deutsche Startelf: Frohms - Oberdorf, Marozsán, Popp (K), Däbritz, Elsig, Dallmann, Leupolz, Bühl, Magull, Knaak.