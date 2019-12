Mit Zug zum Tor wie Serge Gnabry

In der vergangenen Saison feierten die Tottenham Hotspurs noch den Finaleinzug in der Champions League. Nach der 2:7 (1:2)-Heimniederlage gegen den FC Bayern München von gestern scheint dieser große Erfolg der Londoner bereits Lichtjahre entfernt. Serge Gnabry schlug in der zweiten Halbzeit mitten in der englischen Hauptstadt ein wie ein Komet und erzielte vier Treffer in nur 35 Minuten. Er bestach durch unaufhaltsame Dribblings mit höchstem Tempo und Torabschlüsse mit enormer Wucht, die für die Hotspurs an diesem Abend nicht zu verteidigen waren.

Auf Basis von Gnabrys Fertigkeiten haben wir zahlreiche Beiträge mit geeigneter Trainingspraxis zum Dribbeln und Toreschießen für die verschiedenen Altersklassen herausgesucht. Möchte der Trainer nämlich bei seinen Spielern solch enorme Fertigkeiten entwickeln, so gilt es, die Spieler bereits frühzeitig zum Ens-gegen 1 zu ermutigen und ihnen immer wieder den direkten Weg zum gegnerischen Tor aufzuzeigen. Neben einer guten körperlichen Grundlage ist es schließlich ein immer wiederkehrendes Training, das eine solche Entwicklung erst möglich macht.

