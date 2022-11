Will auch gegen die Ukraine wieder jubeln: die U 19-Nationalmannschaft

Mit viel Selbstvertrauen gegen die Ukraine

Nach dem geglückten Auftakt beim 5:0 (4:0) gegen Israel spielen die deutschen U 19-Frauen in ihrer zweiten Partie der U 19-EM-Qualifikation heute (ab 10 Uhr MEZ. live auf Youtube) gegen die Ukraine. Am ersten Spieltag holten die Ukrainerinnen beim 1:1 (1:1) gegen Österreich einen Punkt.

Das ist die deutsche Startelf: Beck - D. Acikgöz (K), Fröhlich, Zical, Grincenco, I. Acikgöz, Kett, Deppe, Axtmann, Nachtigall, Zdebel.

"Die Ukraine ist eine sehr kampfbetonte und robuste Mannschaft, die sehr kompakt steht", sagt DFB-Trainerin Kathrin Peter über den kommenden Gegner. "Es wird schwierig, das Bollwerk zu knacken, aber wir sind mit dem Spiel gegen Israel gut vorbereitet und gehen die Aufgabe mit Selbstvertrauen an."

Am Montag (ab 15 Uhr) steht für Deutschland zum Abschluss das Duell gegen Österreich an. Der Gruppenletzte der ersten Qualifikationsrunde steigt für die zweite Runde in Liga B ab und hat keine Chance mehr, sich seinen Platz bei der EM-Endrunde zu sichern. Für die anderen drei Nationen geht es um eine gute Ausgangslage für die Auslosung der zweiten Qualifikationsrunde.

[dfb]