Mit U 17-Weltmeistern gegen Niederlande

Bislang noch ohne Erfolgserlebnis ist das Länderspieljahr für die U 18-Junioren-Nationalmannschaft verlaufen. Beim Turnier im spanischen Pinatar soll sich das nun ändern. Dort trifft die Mannschaft von DFB-Trainer Hanno Balitsch heute (ab 18 Uhr) auf die Niederlande, am Freitag (ab 13 Uhr) auf England und zum Abschluss am Montag (ab 10.45 Uhr) auf Tschechien. Balitsch hat dafür einen 22-köpfigen Kader nominiert. Mit dabei sind zum ersten Mal auch U 17-Weltmeister von Indonesien, die jetzt das Grundgerüst der diesjährigen U 18 bilden.

"Vor uns steht ein total spannender Lehrgang, in dem wir als Trainerteam erstmals in dieser Saison einen Großteil des erfolgreichen WM-Kaders einladen und kennenlernen dürfen", sagt Balitsch. "Die Vergleiche gegen die Topnationen Niederlande und England sowie die nicht zu unterschätzenden Tschechen werden uns als Team alles abverlangen. Nach dem WM-Titel ist es für uns der Startschuss in der Vorbereitung auf die Qualifikation zur U 19-EM im Herbst."

Zum Abschluss des Länderspieljahres wartet vom 19. bis 22. Mai ein weiterer Lehrgang mit einem abschließenden Ländervergleich am 22. Mai in Verden gegen Dänemark auf den Jahrgang.