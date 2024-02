Mit Toni Kroos und Frank Schmidt: Spektakuläre Aufholjagden

Der SV Sandhausen hat in der 3. Liga Geschichte geschrieben. Beim 6:3 gegen Spitzenreiter SSV Jahn Regensburg gelang es dem SVS als erstem Team, trotz eines Drei-Tore-Rückstands noch als Sieger vom Feld zu gehen. Ähnliche Aufholjagden gab es seit dem Bestehen der Spielklasse (2008/2009) zuvor nur sechsmal. Mehr als ein Remis sprang dabei aber jeweils nicht heraus. DFB.de blickt zurück.

"Es war eine unfassbare Partie", kann sich auch Sandhausens Trainer Jens Keller, der unter anderem schon den FC Schalke 04 in der Champions League betreut hatte, an kein vergleichbares Spiel erinnern. Vor heimischer Kulisse geriet sein Team durch Treffer von Noah Ganaus (3.), Christian Viet (8.) und Dominik Kother (11.) schon nach sehr kurzer Zeit 0:3 in Rückstand. "Wir waren fußballerisch gut dabei, fangen uns aber drei Gegentreffer nach Standardsituationen, die wir sehr schlecht verteidigen", bemängelte der 53-Jährige. "Da überlegst du dir als Trainer schon, frühzeitig zu wechseln und damit ein Zeichen zu setzen. Doch dann kommen wir überragend zurück und haben die Partie fußballerisch über die gesamte Strecke dominiert."

Fünf Treffer in den ersten 15 Minuten

Es war nur eine Viertelstunde vergangen, als Patrick Greil (13.) und Yassin Ben Balla (15.) die Gastgeber schon wieder bis auf ein Tor herangebracht hatten. Livan Burcu (38.) glich sogar noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel schnürten erneut Greil (60.) und Burcu (68.) jeweils ihren Doppelpack, ehe der eingewechselte David Otto (82., Foulelfmeter) für den Endstand sorgte.

"Wir haben fast nichts zugelassen und spielen es auch nach der Halbzeit konsequent weiter", lobt Jens Keller. "Gegen den souveränen Tabellenführer, der zuvor in 25 Spielen nur 22 Gegentreffer kassiert hat, nach einem 0:3 noch so zurückzukommen - das verdient ein großes Lob! Das gilt es, in den nächsten Wochen mitzunehmen."

Stuttgarter Kickers immer wieder spektakulär

Der (deutliche) Sieg des SV Sandhausen nach einem zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand ist bislang ein Novum in der 3. Liga. Das erste Team, das nach einem solchen Abstand zumindest noch einen Zähler mitnehmen konnte, war die U 23 des FC Bayern München. Der Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters kam am 9. Spieltag der Premierensaison 2008/2009 nach einem 0:3 noch zu einem 3:3 (1:3) gegen die von Edgar Schmitt trainierten Stuttgarter Kickers. Unter den Torschützen war damals unter anderem der spätere Weltmeister Toni Kroos.

Kurios: Nur einen Spieltag später war das Team von "Euro-Eddy" Schmitt erneut an einem Spiel beteiligt, in dem einer Mannschaft eine Drei-Tore-Führung nicht zum Sieg reichte. Diesmal meldeten sich aber die Stuttgarter zurück. Im Stadtderby gegen die U 23 des VfB sah es nach den Zwischenständen von 0:3 und 1:4 zunächst nicht nach etwas Zählbarem für die "Blauen" aus. Marcus Mann (52., heute Sportdirektor bei Hannover 96), Bashiru Gambo (75.), Angelo Vaccaro (89.) und Alexander Rosen (90.+1, nun Geschäftsführer Sport bei der TSG Hoffenheim) sicherten den Kickers aber zumindest das 4:4 (0:3) und somit noch einen Punkt.

1. FC Heidenheim war besonders schnell

Die Stuttgarter Kickers sind mit dem 3:3 (1:0) gegen den jetzigen Bundesligisten 1. FC Heidenheim vom 27. Spieltag der Saison 2013/2014 sogar noch ein drittes Mal bei den Spielen mit den spektakulärsten Aufholjagden vertreten. Wie bei der Premiere reichte aber auch hier eine Drei-Tore-Vorsprung nicht zur vollen Ausbeute. Tim Göhlert (56.), Florian Niederlechner (58.) und Michael Thurk (66.) stellten innerhalb von nur zehn Minuten für den schon damals von Frank Schmidt trainierten Tabellenführer den Ausgleich her. Keinem anderen Drittligisten gelang das bislang schneller.

Annähernd in diesen Bereich kam der Hallesche FC am 1. Spieltag der Saison 2017/2018 beim spektakulären 4:4 (1:3) gegen den SC Paderborn 07. Die zwischenzeitliche Führung der Gastgeber durch Benjamin Pintol (1.) drehten die Paderborner Ben Zolinski (5.), Marc Vucinovic (18., Foulelfmeter), Dennis Srbeny (45.) und Sven Michel (60.) zu einem 1:4. Zwischen den Treffern der HFC-Spieler Hilal El-Helwe (73.), Petar Sliskovic (74.) und Braydon Manu (84.) zum 4:4-Endstand lagen dann nur elf Minuten. Trotz ihres herben Dämpfers führte Trainer Steffen Baumgart die Paderborner am Ende der Saison zum Aufstieg in die 2. Bundesliga - und ein Jahr später noch eine Liga weiter nach oben.

Auch Rekordtrainer Dotchev zweimal dabei

Vor den Stuttgarter Kickers hatte nur der SC Preußen Münster am 32. Spieltag der Saison 2012/2013 gegen den 1. FC Saarbrücken (3:3) als Heimmannschaft einen Drei-Tore-Vorsprung noch aus der Hand gegeben. Der damalige Preußen-Trainer Pavel Dotchev, inzwischen beim FC Erzgebirge Aue tätig, erlebte eine solche Aufholjagd einige Jahre später aber auch noch von der anderen Seite.

Mit dem FC Viktoria Köln kam der Rekordtrainer der 3. Liga zum Auftakt der Saison 2019/2020 beim FC Hansa Rostock, den er früher ebenfalls schon einmal betreut hatte, nach einem 0:3-Rückstand ebenfalls noch zu einem 3:3 (1:3).

Die spektakulärsten Aufholjagden

Spieltag Saison Partie Endstand Minuten/Aufholjagd 9 08/09 FC Bayern München U 23 - Stuttgarter Kickers 3:3 nach 0:3 45 10 08/09 Stuttgarter Kickers - VfB Stuttgart U 23 4:4 nach 1:4 16 32 12/13 Preußen Münster - 1. FC Saarbrücken 3:3 nach 3:0 26 27 13/14 Stuttgarter Kickers - 1. FC Heidenheim 3:3 nach 3:0 10 1 17/18 Hallescher FC - SC Paderborn 4:4 nach 1:4 11 1 19/20 Hansa Rostock - FC Viktoria Köln 3:3 nach 3:0 35 26 23/24 SV Sandhausen - SSV Jahn Regensburg 6:3 nach 0:3 25

[mspw]