Mit Sky-Konferenz: Viertelfinale terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Viertelfinale im DFB-Pokal der Frauen zeitgenau angesetzt. Alle Partien finden am Dienstag, 5. März (ab 18.30 Uhr), statt. Sky überträgt die Begegnungen live in der Konferenz und als Einzelspiele.

Seriensieger und Titelverteidiger VfL Wolfsburg bekommt es auf dem Weg zum möglichen zehnten Triumph in Folge mit Ligakonkurrent TSG Hoffenheim zu tun. Im Anschluss an die Begegnung wird vor Ort live auf Sky das Halbfinale ausgelost. Auch in der zweiten Begegnung kommt es zu einem Aufeinandertreffen zweier Bundesligisten: Bayer 04 Leverkusen empfängt die SGS Essen.

Zwei Viertelfinalplätze noch offen

Auch Carl Zeiss Jena und der MSV Duisburg haben die Runde der letzten acht Mannschaften erreicht. Bei den beiden Teams stehen die Viertelfinalgegner jedoch noch aus, da die Achtelfinalpartien zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg sowie Kickers Offenbach und dem FC Bayern aufgrund der winterlichen Witterungsbedingungen Mitte Januar abgesagt worden sind. Die Nachholpartie der beiden Erstligisten findet nun am 8. Februar (ab 18.30 Uhr, live auf Sky) im Stadion am Brentanobad statt. Der Regionalligist aus Offenbach erwartet am 14. Februar (ab 19 Uhr) vor heimischer Kulisse die Münchnerinnen. Carl Zeiss Jena spielt gegen den Gewinner aus der Begegnung zwischen Kickers Offenbach und dem FC Bayern. Der MSV Duisburg trifft auf den Sieger des Bundesliga-Duells.

Nach der Runde der letzten Acht finden die Halbfinalbegegnungen am 30. und 31. März 2024 statt, das große Endspiel im Rhein-Energie-Stadion in Köln steigt am 9. Mai 2024. Karten dafür gibt's hier im DFB-Ticketportal.

Das DFB-Pokalviertelfinale

Dienstag, 5. März 2024, 18.30 Uhr

TSG Hoffenheim – VfL Wolfsburg

Bayer 04 Leverkusen – SGS Essen

Sieger Kickers Offenbach/FC Bayern München* - FC Carl Zeiss Jena

Sieger aus Eintracht Frankfurt/SC Freiburg - MSV Duisburg

*Sofern der FC Bayern München das Viertelfinale erreicht, erhält der FC Carl Zeiss Jena das Heimrecht im Viertelfinale.

[mb]