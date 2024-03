Mit Sky-Konferenz: Das Pokal-Viertelfinale heute live

Heute um 18.30 Uhr finden die vier Partien im Viertelfinale im DFB-Pokal der Frauen statt. Sky überträgt die Begegnungen live in der Konferenz und als Einzelspiele.

Seriensieger und Titelverteidiger VfL Wolfsburg bekommt es auf dem Weg zum möglichen zehnten Triumph in Folge mit Ligakonkurrent TSG Hoffenheim zu tun. Dieses Spiel ist zudem live beim SWR zu sehen. Im Anschluss an die Begegnung wird vor Ort live auf Sky das Halbfinale ausgelost. Auch in der zweiten Begegnung kommt es zu einem Aufeinandertreffen zweier Bundesligisten: Bayer 04 Leverkusen empfängt die SGS Essen.

Frankfurt und FC Bayern letzte Viertelfinalisten

Auch Carl Zeiss Jena und der MSV Duisburg haben die Runde der letzten acht Mannschaften erreicht. Der Zweitligist aus Jena erwartet den FC Bayern München, der MSV Duisburg ist zu Gast bei Eintracht Frankfurt.

Nach der Runde der letzten Acht finden die Halbfinalbegegnungen am 30. und 31. März 2024 statt, das große Endspiel im Rhein-Energie-Stadion in Köln steigt am 9. Mai 2024. Karten dafür gibt's hier im DFB-Ticketportal.

Das DFB-Pokalviertelfinale

Dienstag, 5. März 2024, 18.30 Uhr

TSG Hoffenheim – VfL Wolfsburg

Bayer 04 Leverkusen – SGS Essen

FC Carl Zeiss Jena - FC Bayern München

Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg

[mb]