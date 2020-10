Mit neun Neuen gegen die Ukraine

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet heute (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) gegen die Ukraine ihr drittes Saisonspiel in der Nations League . Im Vergleich zum Testländerspiel am vergangenen Mittwoch gegen die Türkei ( 3:3 ) verändert Bundestrainer Joachim Löw seine Anfangsformation in Kiew gleich auf neun Positionen. Lediglich Antonio Rüdiger und Julian Draxler verbleiben im Team.

Die deutsche Startelf: 1 Neuer (C) - 3 Halstenberg, 4 Ginter, 6 Kimmich, 7 Draxler, 8 Kroos, 13 Klostermann, 15 Süle, 16 Rüdiger, 18 Goretzka, 20 Gnabry.

[dfb]