Mit Gwinn und Huth gegen Schweden

Jahresauftakt unter portugiesischer Sonne: Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft steht heute (ab 17.30, live auf DFB-TV und dem Youtube-Kanal des DFB) beim Algarve Cup das erste Spiels des Jahres 2020 an. Gegner in Faro ist Schweden. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat erstmals nach ihren Verletzungspausen Giulia Gwinn und Svenja Huth in die Startelf berufen.

Die deutsche Startelf: 1 Frohms – 3 Hendrich, 6 Oberdorf, 9 Huth, 10 Marozsan, 11 Popp (K), 15 Gwinn, 18 Leupolz, 19 Bühl, 20 Magull, 23 Doorsoun.

[dfb]