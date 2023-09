Gegen Dänemark in Hennef: Zweites Spiel, zweiter Sieg für die U 17?

Mit "frischen Jungs" gegen "spielstarke Dänen"

Der Start in die neue Saison und das Vier-Nationen-Turnier ist der deutschen U 17-Nationalmannschaft mit einem knappen Erfolg gegen Israel geglückt. Nun wartet heute (ab 16 Uhr) mit Dänemark in Hennef ein weiterer Prüfstein. Das weiß auch DFB-Trainer Michael Prus.

"Das Turnier nutzen wir als Test - und testen wollen wir auch gegen Dänemark. Wir wissen, dass die Dänen eine spielstarke Mannschaft haben, gegen die wir alles einbringen müssen", so der Coach des deutschen Nachwuchses. Dafür möchte Prus im zweiten Saisonspiel rotieren. "Wir werden versuchen, eine andere Grundformation und andere Spieler aufs Feld zu bringen. Mit dem Abstand von nur zwei Tagen aufs Israel-Spiel ist es wichtig, frische Jungs ins Rennen zu bringen."

Vorbereitung auf erste EM-Qualirunde

Nach dem knappen 3:2 gegen Israel am Donnerstag war Prus nicht gänzlich glücklich. Vor allem mit der Chancenverwertung haderte er. "Wir machen aus unseren Möglichkeiten einfach zu wenige Tore", hatte Prus bemängelt. Gegen Dänemark soll nun auch das besser werden.

Zum Turnierabschluss kommt es am Dienstag (ab 11 Uhr) im Sportpark Nord in Bonn zum Klassiker gegen Italien. Das Turnier dient dem Prus-Team auch als Vorbereitung auf die erste EM-Qualifikationsrunde im Oktober, bei der die U 17 in Liechtenstein auf den Gastgeber, Finnland und die Ukraine trifft.

[dfb]