Gruppenbild mit Bundestrainer: In der Tat der beste Tag für die Nachwuchskicker

Mit Flick: Jugendliche kicken am Campus

Sonderausgabe von "Der beste Tag". Am Freitag erlebten die D-Jugendteams der SG Coesfeld 06 und des SV Frömmersbach einen aufregenden Nachmittag mit Bundestrainer Hansi Flick. Nach der launigen Pressekonferenz ging es zum gemeinsamen Training. Doch der Reihe nach.

Noch bevor Fußball-Deutschland über den Kader der Nationalmannschaft für die Länderspiele gegen Peru und Belgien diskutieren konnte, wurden die 24 Spieler bei "Der beste Tag" enthüllt. Die jungen Gäste und ihre Betreuer*innen erfuhren rund 30 Minuten vor der offiziellen Bekanntgabe, für welche Spieler sich das Trainerteam um Hansi Flick entschieden hatte. Ob er mit der Qualität der Spieler zufrieden sei, wollte einer der D-Jugendspieler vom Bundestrainer wissen. "Ja, und du?", fragte Flick zurück. "Ja", antwortete der knapp.

Flick ging geduldig auf die neugierigen Nachwuchskicker ein. Warum er Marc-André ter Stegen vor Kevin Trapp sehe oder wieso er Thomas Müller oder Toni Kroos nicht nominiert habe, interessierte die Jugendspieler. Neben Flick auf dem Podium saßen auch Hannes und Lias, die sich souverän den Fragen der Teilnehmenden stellten. Zu Beginn seien sie schon sehr aufgeregt gewesen, gaben sie zu. "Das ging aber schnell vorbei."

Tipps vom Bundestrainer

Sportlich wurde es im Anschluss in der Kunstrasenhalle am DFB-Campus. Angeleitet von den Assistenztrainern der U 15-Nationalmannschaft Lars Bender und Mario Himsl wärmten sich die Spieler der SG Coesfeld 06 und des SV Frömmersbach zunächst mit Passübungen auf. "Ihr müsst mehr miteinander sprechen", forderte Flick. Er gab den Talenten Tipps zum richtigen Freilaufen und zur besseren Orientierung auf dem Platz.

"Er hat uns erklärt, wie wir uns am besten anbieten können", sagte Rayan. Die Trainingshalle, der Regenerationsbereich und die Kabine der Profis am DFB-Campus – viele unvergessliche Eindrücke. "Damit können wir jetzt in der Schule flexen", grinste er. Für ihn und die anderen Jugendlichen blieb zwischendurch noch Zeit für den ein oder anderen Scherz mit Hansi Flick.

"Eigentlich hätte ich an dem Tag Lotto spielen müssen"

Spaß und Ehrgeiz - beides war den Teams auf dem Kunstrasen deutlich anzusehen. Am Ende der intensiven Trainingseinheit durfte ein Abschlussfoto mit dem Bundestrainer und seinen Assistenten nicht fehlen. Mit Selfies, Unterschriften auf T-Shirts und Schuhen sowie dem gemeinsamen Abendessen endete "Der beste Tag" für die D-Jugendspieler.

Beworben hatten sich die beiden Amateurvereine über FUSSBALL.DE. Aus 527 Bewerbungen fiel das Losglück auf die Klubs aus Westfalen und dem Mittelrhein. Als er vom DFB kontaktiert wurde, konnte Max Siebert sein Glück kaum fassen. "Wir hatten innerhalb von zwei Stunden alle Spieler, Betreuer und Fahrer zusammen", sagte der Trainer der SG Coesfeld und scherzte. "Eigentlich hätte ich an dem Tag noch Lotto spielen müssen."

Jetzt bewerben und den DFB-Campus selbst erleben

Einen Tag lang wie die Profis fühlen, das ist wohl der Traum eines jeden Kindes. Das Format "Der beste Tag" macht es möglich. Für die nächsten Ausgaben in den kommenden Monaten sucht der DFB Jugendteams von Amateurvereinen im Alter zwischen zehn und 16 Jahren (D- bis B-Jugend), die an den DFB-Campus eingeladen werden. Dort gibt es einen Blick hinter die Kulissen, eine Trainingseinheit mit DFB-U- oder Stützpunkttrainer*innen und große Augen in der Kabine der Nationalteams. Kurz: Die Kids sollen sich für drei Stunden fühlen wie echte Profis und einen unvergesslichen Tag erleben.

Bevor du mit der Bewerbung startest, bitten wir dich, die ausgewählten Daten mit deinem Verein und deinem Team abzuklären. Pro Team können maximal 15 Kinder beziehungsweise Jugendliche teilnehmen. Die Anreise muss vom Verein selbst organisiert werden. Als Begleitung ist ein Elternteil pro Kind möglich.

In der Pilotphase 2022 besuchten bereits zahlreiche Kinder und Jugendliche aus dem Amateurbereich den DFB-Campus und erlebten ihren "besten Tag". Nach den erfolgreichen Tests, bei denen unter anderem Benedikt Höwedes, Celia Sasic und Philipp Lahm mit den jungen Gästen aus dem Amateurfußball kickten, wird das Format 2023 dauerhaft stattfinden.

