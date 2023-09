"Mit einem Sieg zu starten, war sehr wichtig"

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft ist mit einem überzeugenden 2:0 gegen die Ukraine in die neue Saison gestartet. Bevor es am Dienstag (ab 19 Uhr, live bei ProSieben MAXX) im ersten Spiel der EM-Qualifikation gegen den Kosovo ernst wird, sprechen Robert Wagner und Ansgar Knauff auf DFB.de über das gestrige Spiel, das Teamgefüge und das bevorstehende Spiel im Kosovo.

Ansgar Knauff über...

... das Spiel gegen die Ukraine: Mit einem Sieg zu starten, war schon sehr wichtig. Wir haben insgesamt ein gutes Spiel gemacht aber wissen auch, dass noch nicht alles perfekt war gestern. Daran werden wir noch arbeiten.

... seine schnelle Rückkehr nach seinem Schlüsselbeinbruch: Ich wurde direkt operiert und habe bereits nach einer Woche mit dem Rehatraining angefangen, so bin ich schneller zurück gewesen, als am Anfang gedacht. Ich habe mich mental darauf eingestellt, dass ich schnell wieder fit werden möchte.

... seine Rolle und Ziele mit der U 21: Ich will mich auf jeden Fall im Verein und bei der U 21 weiter optimieren und verbessern und dann auch mehr Verantwortung übernehmen.

... die ersten Tage bei der U 21: Viele haben gestern ihr erstes Spiel für die U 21 gemacht, das hat gut funktioniert. Wir haben eine gute Stimmung im Team.

... die Vorbereitungen mit einem neuen Team: Es ist wichtig, dass man auf und abseits des Platzes viel miteinander kommuniziert, nur so kann ein Team zusammenwachsen. Wir sind seit fünf Tagen zusammen und sind bereits auf einem guten Weg. Das wird von Tag zu Tag besser und harmonischer, was man gestern in vielen Teilen auch schon gesehen hat. Unser Ziel ist es, das jetzt weiter zu verbessern.

... den EM-Qualiauftakt gegen den Kosovo: Es wird kein einfaches Spiel. Wir wissen, um was es geht und müssen deshalb als Team so fit wie möglich und frisch im Kopf sein. Wir müssen die Stabilität von gestern mitnehmen, wenig zulassen und vorne Chancen erspielen.

... das Teamgefüge und die nachnominierten Spieler Rothe und Tresoldi: Ich kannte viele Spieler bereits vom Sehen und aus Lehrgängen. Ich finde, dass wir eine Top-Mannschaft mit sehr viel Qualität haben. Was jetzt zusammenwachsen muss, ist die Verbindung auf dem Platz und die Kommunikation. Das wächst mit jedem Spiel, das man macht. Ich bin daher zuversichtlich, dass das in den nächsten Monaten ein sehr sehr gutes Team wird. Nicolo Tresoldi und Tom Rothe geben richtig Gas, bringen ihre Qualitäten ein, das haben sie gestern auch schon sehr gut gemacht.

... die bessere zweite Halbzeit gegen die Ukraine: Besonders nach Ballgewinn haben wir uns gute Chancen erspielt. In der zweiten Halbzeit haben die Jungs die Chancen auch verwertet, was wichtig war. Aber auch in der ersten Halbzeit hatten wir gute Chancen, da hätten wir auch ein bis zwei Tore machen können.

Robert Wagner über...

... sein Debüt: Bei der U 21 zu spielen ist schon was Spezielles, da bin ich sehr stolz drauf. Ich freue mich, dass ich gestern eine Vorlage geben konnte.

... seine ersten Eindrücke: Es fühlt sich gut an, ich bin das erste Mal da und will alles aufsaugen. Ich denke das Klima in der Mannschaft ist sehr gut, auch weil wir gewonnen haben. Ein paar Abläufe sind noch nicht drin aber ich glaube das kommt mit der Zeit.

... Bezugspersonen im Team: Man hat bei der Nationalmannschaft viel Freizeit. Ich verstehe mich zum Beispiel gut mit Clemens Riedel und Tjark Ernst. Wir spielen gerne Kartenspiele wie Wizzard.

... gemeinsamen Sportgucken: Als Spieler bei der U 21 will man natürlich auch die A-Nationalmannschaft unterstützen. Da werden heute Abend bestimmt sehr viele Jungs einschalten.

... seinen Charakter: Ich bin eher introvertiert und brauche etwas Zeit, mich zu öffnen. Wenn ich aber in einer Mannschaft angekommen bin, kann ich auch mal einen Spruch machen.

[dfb]