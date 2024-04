Mit drei Neuen gegen Island

Mit drei Neuen in der Startelf geht die deutsche Frauen-Nationalmannschaft das zweite EM-Qualifikationsspiel heute (ab 18.10 Uhr, live im ZDF) gegen Island auf dem Aachener Tivoli an. Bundestrainer Horst Hrubesch vertraut im Vergleich zum 3:2-Auftakterfolg in Österreich Torhüterin Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea, Athletic Bilbaos Abwehrspielerin Bibiane Schulze Solano, die ihr Startelfdebüt feiert, und Mittelfeldakteurin Elisa Senß von Bayer Leverkusen.

Vor Berger, die nun auf neun Länderspiele kommt, verteidigen Neu-Kapitänin Giulia Gwinn, Kathrin Hendrich, Schulze Solano und Linder. Im Mittelfeld und Angriff bietet Hrubesch Sjoeke Nüsken, Lena Oberdorf, Senß, Klara Bühl, Jule Brand und Lea Schüller auf.

Die deutsche Startelf: Berger - Gwinn (K), Hendrich, Schulze Solano, Linder - Nüsken, Oberdorf, Senß, Bühl, Brand, Schüller.