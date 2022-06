Mit drei Freund*innen zum Dänemark-Spiel

Du hast Lust auf einen Roadtrip mit deinen besten drei Freund*innen zur Frauen-EM? Dann haben wir genau das Richtige für Dich. Wir verlosen eine viertägige Reise von Frankfurt über Brüssel nach London zum ersten EM-Gruppenspiel unserer Frauen-Nationalmannschaft gegen Dänemark. Euer treuer Begleiter ist ein Volkswagen New Multivan, mit dem ihr die rund 800 Kilometer bis in die englische Millionenmetropole zurücklegen werdet.

Zum Gewinnspiel

Euer Road Trip startet am 6. Juli in Frankfurt. Gemeinsam fahrt ihr in eurem New Multivan zunächst einen Tag nach Brüssel. Von dort aus geht es tags darauf weiter nach London, wo ihr zunächst einen Tag für Sightseeing zur Verfügung habt, bevor am 8. Juli unsere DFB-Frauen ihr EM-Auftaktmatch gegen Dänemark bestreiten werden. Einen Tag später geht euer Rückflug nach Deutschland.

Teilnahmeschluss ist der 27. Juni 2022. Der Fan Club Nationalmannschaft drückt allen Fans fest die Daumen.