Mit drei Debütanten gegen Slowenien

U 21-Nationaltrainer Stefan Kuntz schenkt im Länderspiel gegen Slowenien heute (ab 18.15 Uhr, live bei ProSieben MAXX und ran.de) in Braunschweig gleich drei Debütanten in der Startaufstellung das Vertrauen. Bei der Generalprobe für das abschließende EM-Qualifikationsspiel gegen Wales am kommenden Dienstag (ab 18.15 Uhr, live bei ProSieben MAXX und ran.de) absolvieren Paul Jaeckel, David Raum und Manuel Wintzheimer ihr erstes Länderspiel in dieser Altersklasse.

Die deutsche Aufstellung gegen Slowenien: Grill - Jaeckel, Maier (C), Burkardt, Özcan, Jakobs, Krüger, Leitsch, Passlack, Raum, Wintzheimer.

