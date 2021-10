Mit drei Debütanten gegen Israel

Nicht nur der Trainer ist neu: Antonio Di Salvo verhilft in seinem ersten Spiel als Chefcoach gleich drei Akteuren zu ihrem Einstand in der U 21-Nationalmannschaft. Luca Netz, Malik Tillman und Kevin Schade stehen in Paderborn beim EM-Qualifikationsspiel gegen Israel heute (ab 18.15 Uhr, live bei ProSieben MAXX) in der Startelf.

Die deutsche Aufstellung: Philipp - Keitel, Stiller, Burkardt, Netz, Bauer, Thiaw, Tillman, Mbom, Shuranov, Schade.

[dfb]