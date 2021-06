Mit dem Radl bei der EURO

Ob Bus, Bahn oder Flugzeug: Fußballfans sind bei ihren Fortbewegungsmitteln Richtung Stadion oft flexibel. In ihrer Heimatstadt München fällt Barbara von Kalckreuth die Entscheidung leicht. Zu den deutschen EM-Spielen gegen Frankreich, Portugal und Ungarn fährt sie mit dem Fahrrad.

In 40 Minuten radelt sie gemütlich zur Arena. Vor dem Ungarn-Spiel lässt sie sich von den Unwetterwarnungen nicht entmutigen. "Bisher hatte ich immer Glück mit dem Wetter", sagt die erfahrene Radfahrerin. Und tatsächlich: Das Unwetter bricht erst an, als Barbara schon gemütlich in ihrem Block Platz genommen hat.

Happy End im Regenschauer

Doch gegen Ende der ersten Halbzeit nimmt der Wind zu, sodass auch das Stadiondach Barbara nicht mehr vor dem Regen schützen kann. Wie mehrere Zuschauer verschanzt sie sich kurzzeitig in den Katakomben der Arena. "Dann kam sie aber doch, die kalte Dusche", berichtet die 65-Jährige und spielt damit nicht auf den prasselnden Schauer, sondern das 2:1 der Ungarn an. Am Ende geht alles gut. Der 2:2-Ausgleich durch Leon Goretzka reicht für den Einzug ins Achtelfinale.

Für unser DFB-Team geht es nun in London weiter. Auch Barbaras nächstes Reiseziel ist die englische Hauptstadt. Nicht auf zwei Rädern, sondern mit der Bahn fährt sie Freitagfrüh in Richtung England. Aufgrund der geltenden Einreisebestimmungen kann das Fan Club-Mitglied unsere Mannschaft allerdings nicht im Wembley Stadion unterstützen. "Total schade, aber meinen Deutschland-Schal habe ich trotzdem eingepackt", sagt sie.

Neue Erfahrungen bei der EURO

Wie viele Fußball-Fans durchläuft Barbara während der Corona-Pandemie eine lange Durststrecke. Unser EM-Auftakt gegen Frankreich ist für sie der erste Stadionbesuch seit rund 16 Monaten, als sie beim El Classico im Estadio Santiago Bernabeu zu Gast war. "Die Zeit dazwischen ohne Zuschauer wirkte auf mich wie Fußball ohne seine Geräusche.", sagt sie.

Das soll jetzt hoffentlich endgültig ein Ende haben, wenn es nach Barbara geht. Die Eindrücke von der EURO lassen sie schwärmen: "Es war super, auch mal Fans aus anderen Nationen auf meinem Weg zur Arena zu treffen." Die Geräusche rund um die schönste Nebensache der Welt sind zurück. Genau wie Barbara mit ihrem Fahrrad.

[jh]