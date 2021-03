Mit deinem Support ein digitales Meet & Greet gewinnen

Leider müssen die Stadien auch bei den ersten Länderspielen des Jahres 2021 leer bleiben. Unter dem Motto "UNSERE FARBEN. UNSERE MANNSCHAFT." wollen wir unserem DFB-Team zeigen, dass es sich dennoch voll auf eure Unterstützung verlassen kann. Sendet uns daher bis zum 22. März euren digitalen Support@Home zu. Lasst die Fahnen wehen oder streift euer Deutschland-Trikot über. Ob Foto, Video, GIF oder Boomerang - eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Bitte schickt uns eure Ergebnisse per WhatsApp an +49 163 385 52 86 oder per Mail an fanclub-service@mein.dfb.de. Die Einsendungen werden unserer Nationalmannschaft im Teamhotel als zusätzliche Motivation vor den Länderspielen präsentiert.

Und eure Mühe wird auch noch belohnt! Unter allen Einsendungen werden fünf Fans ausgewählt, die am 29. März ein digitales Meet & Greet mit mehreren Nationalspielern gewinnen. Mit etwas Glück und Geschick seid ihr dabei und könnt einen Teil der Mannschaft näher kennenlernen. Mitmachen lohnt sich also doppelt!

[jh]