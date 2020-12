Mit Berger in Irland zum Qualiabschluss

Torhüterin Ann-Katrin Berger wird im abschließenden EM-Qualifikationsspiel gegen Irland (ab 18 Uhr, live auf Sport1) ihr Debüt für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft feiern. Die 30 Jahre alte Keeperin des FC Chelsea steht im Tallaght Stadium in Dublin im deutschen Tor.

Bergers Londoner Teamkollegin Melanie Leupolz bestreitet in Irland ihr 70. Länderspiel, Tabea Waßmuth von der TSG Hoffenheim steht zum zweiten Mal in ihrer Karriere in der Startelf der DFB-Frauen, die das Ticket für die EURO 2022 in England bereits im Oktober vorzeitig gelöst hatten.

Die deutsche Startelf: Berger - Hendrich, Hegering, Oberdorf, Lohmann, Huth (K), Waßmuth, Dallmann, Leupolz, Bühl, Magull.

[dfb]