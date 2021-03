Europameisterin 2013 in Schweden: Lena Lotzen stemmt den Pokal in die Höhe

Mit 27: Ex-Nationalspielerin Lotzen beendet ihre Karriere

Die frühere Nationalspielerin Lena Lotzen hat nach großem Verletzungspech ihre Karriere beendet. Im Alter von nur 27 Jahren zog die Ex-Europameisterin vom Zweitligisten 1. FC Köln schweren Herzens einen Schlussstrich.

"Ich bin traurig, die Entscheidung fällt mir natürlich sehr schwer", sagt Lotzen, erklärt aber mit Blick auf ihre Gesundheit: "Ich habe das Gefühl, dass mein Knie nicht mehr stabil genug für den Leistungssport ist, und ich möchte meinen Alltag in Zukunft ohne Schmerzen durch Folgeverletzungen bestreiten können." Vor ihrem Wechsel nach Köln im vergangenen Sommer hatte Lotzen zum bereits dritten Mal einen Kreuzbandriss erlitten, in ihrer Krankenakte stehen zudem Fuß- und Bänderverletzungen. Die Hoffnungen auf ein weiteres Comeback erfüllten sich in der jüngsten Rehaphase nicht.

2012 Fritz-Walter-Medaille in Gold, 2013 Europameisterin

Im Nationalteam kam die Offensivspielerin auf 25 Einsätze (4 Tore) und feierte 2013 bei der EM in Schweden den Titelgewinn. 2012 war sie als beste Nachwuchsspielerin mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet worden.

Lotzen verbrachte den Großteil ihrer Laufbahn beim FC Bayern München, mit dem sie unter anderem zweimal die Deutsche Meisterschaft gewann. Von dort führte ihr Weg über den SC Freiburg nach Köln. In 95 Bundesligaspielen erzielte die gebürtige Würzburgerin 26 Treffer.

