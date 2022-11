Mit 26 Spielern zum Turnier nach Israel

Die deutschen U 18-Junioren treten vom 20. bis 30. November in Tel Aviv beim Winterturnier an. Für die drei Länderspiele gegen die Tschechische Republik am 25. November (ab 10 Uhr), die Vereinigten Arabischen Emirate am 27. November (ab 10 Uhr) und Gastgeber Israel am 29. November (ab 16 Uhr) hat DFB-Trainer Christian Wörns nun drei Torhüter und 23 Feldspieler nominiert.

"Ich habe die Israelreise schon einmal gemacht - es war eine sehr interessante sportliche und kulturelle Erfahrung", sagt Wörns. "Es ist ein Spagat zwischen Sportpolitik und sportlichen Zielen. Wir werden viele neue Spieler dabei haben, die integriert werden müssen, denen wir aber die Möglichkeit geben wollen, sich auf internationalem Parkett zu präsentieren. Dafür bietet das internationale Winterturnier optimale Voraussetzungen."

[dfb]