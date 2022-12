Mit 26 Spielerinnen ins Wintertrainingslager

Bevor in Portugal vom 23. bis 28. März 2023 die zweite Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft 2023 in Estland mit Duellen gegen die Gastgeberinnen, Nordmazedonien und Ungarn wartet, reisen die deutschen U 17-Juniorinnen vom 6. bis 15. Januar ins Wintertrainingslager ins spanische Marbella. Dort steht am 12. Januar (ab 11 Uhr) auch ein Duell mit der Auswahl Spaniens als nächste Standortbestimmung an. DFB-Trainerin Sabine Loderer hat nun ihren 26-köpfigen Kader für die Reise an die Costa del Sol nominiert.

"Mit dem Trainingslager in Marbella und dem Länderspiel gegen Spanien steht ein weiteres Highlight in unserer Saison an", sagt Loderer. "Wir haben selten soviel gemeinsame Trainingszeit. Diese wollen wir bei top Trainingsbedingungen vor Ort bestmöglich nutzen, um unsere Stärken weiter herausarbeiten und an Schwerpunktthemen zu feilen, bei denen wir in den vergangenen Maßnahmen noch Potenziale ausgemacht haben. Die Zeit neben dem Platz werden wir nutzen, um den Spielerinnen Impulse zu geben, die jede einzelne in ihrer persönlichen Entwicklung voranbringen. Das Länderspiel gegen die amtierenden U 17-Weltmeisterinnen als Höhepunkt des Trainingslagers ist eine tolle Herausforderung, die mit Blick auf die Eliterunde im März ein wichtiger Schritt in unserer Entwicklung sein wird."

Als weitere Vorbereitung auf die EM-Qualifikation stehen im Anschluss an die Maßnahme in Spanien vom 14. bis 22. Februar die "Performance Days" auf dem Programm, in deren Rahmen ein weiteres Länderspiel geplant ist.