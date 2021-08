Mit 25 Spielern gegen Schweiz und England

Die deutschen U 19-Junioren sind zurück auf dem Platz. Nach dem ersten Lehrgang in Klosterpforte stehen nun auch die ersten Länderspiele an. In Bad Dürrheim geht es im Salinenstadion am 3. September (ab 17 Uhr) gegen die Schweiz und am 6. September (ab 17.15 Uhr) gegen England. Für die Partien hat DFB-Trainer Hannes Wolf einen 25-köpfigen Kader nominiert.

"Wir freuen uns auf den Start mit der U 19-Nationalmannschaft", sagt Wolf. "Nach vielen Ausfällen wird es wirklich Zeit, dass es losgeht. Wir haben eine gute Truppe zusammen und zwei sehr interessante Länderspiele gegen die Schweiz und England. Wir freuen uns darauf, dass die U 19-Reise jetzt beginnt."

Nach dem Länderspiel-Doppelpack geht es für die DFB-Junioren vom 3. bis 13. Oktober mit einem Vier-Nationen-Turnier gegen Gastgeber Slowakei, die Niederlande und Portugal weiter, ehe vom 7. bis 17. November die EM-Qualifikation gegen Gastgeber Griechenland, die Färöer und Russland ansteht.