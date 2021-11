Mit 24 Spielern nach Frankreich und Portugal

Auch nach vier Länderspielen in dieser Saison ist die deutsche U 20-Nationalmannschaft noch ungeschlagen - bisher gab es je zwei Siegen und Unentschieden. Für den anspruchsvollen Jahresabschluss hat DFB-Trainer Christian Wörns nun 24 Spieler nominiert. Sein Team tritt zunächst am 11. November (ab 17 Uhr) in Clairefontaine gegen Gastgeber Frankreich an, am 15. November (ab 15 Uhr) geht es in Leiria gegen Portugal.

"Wir freuen uns sehr auf den Lehrgang und die beiden Spiele gegen Topnationen", sagt Wörns. "Sowohl Frankreich als auch Portugal haben im Herren- wie im Jugendbereich große Erfolge gefeiert. Dass wir in Clairefontaine auf dem Trainingsgelände der französischen Nationalmannschaf, trainieren können, macht uns stolz. Das ist eine tolle Erfahrung für die Jungs. Unabhängig davon geben uns die vergangenen Spiele Anlass dazu, die Aufgaben im November selbstbewusst und mit einem guten Gefühl anzugehen. Wir wollen die Spieler weiter in ihrer Entwicklung begleiten und das Jahr positiv abschließen."

Im neuen Jahr wartet dann der nächste Länderspieldoppelpack auf die deutsche U 20 - erneut auswärts gegen hochkarätige Teams. Am 24. März 2022 steigt das Duell mit Italien, am 28. März die Begegnung mit England.