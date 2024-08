Mit 23 Spielern nach Rumänien und Italien

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft startet Anfang September in die neue Saison. DFB-Trainer Hannes Wolf hat nun seinen 23-köpfigen Kader für die erste Maßnahme des Länderspieljahres nominiert und neben drei Torhütern 20 Feldspieler berufen.

Die DFB-Auswahl tritt dabei zweimal auswärts an. Sie trifft zunächst am Donnerstag, 5. September (ab 19 Uhr), in Arad auf Rumänien, ehe es am Dienstag, 10. September (ab 16 Uhr), in Rieti gegen Italien geht.

[dfb]