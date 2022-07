Mit 23 Spielerinnen in WM-Vorbereitung

Mit einem 23-köpfigen Kader geht DFB-Trainerin Kathrin Peter in den abschließenden Vorbereitungslehrgang der deutschen U 20-Frauen auf die WM in Costa Rica. Für die Maßnahme in Nordhorn stehen zwölf weitere Spielerinnen auf Abruf bereit. Die WM-Generalprobe findet am 29. Juli (ab 13 Uhr) in Meppen gegen die Niederlande statt.

"Wir wollen die Zeit in Nordhorn optimal nutzen, um uns bestmöglich auf die WM vorzubereiten", sagt Kathrin Peter. "Im ersten WM-Lehrgang direkt nach Ende der Saison haben wir die Basics besprochen und unsere Prinzipien herausgearbeitet. Danach hatten die Spielerinnen ein paar Tage Urlaub und bereiten sich seit vier Wochen in den Vereinen beziehungsweise mit individuellen Programmen auf die WM vor. Jetzt brennen wir darauf, in diesem Lehrgang die Dinge auf dem Platz zusammenzubringen und ein 'eingeschworener Haufen' zu werden. Dazu haben wir als Lehrgangsabschluss mit dem Länderspiel gegen die Niederlande eine echte Standortbestimmung, bevor es dann nach Costa Rica geht."

In der WM-Gruppe B treffen die deutschen U 20-Frauen am 10. August (ab 19 Uhr MESZ) auf Kolumbien, ehe es am 13. August (ab 19 Uhr MESZ) gegen Neuseeland weitergeht. Den Abschluss macht am 17. August (ab 1 Uhr MESZ) das Duell mit Mexiko. Alle Gruppenspiele der DFB-Auswahl werden in Alajuela ausgetragen.