Mit 22 Spielern zum Vier-Nationen-Turnier

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft startet in die Länderspielsaison 2024/2025. Beim Vier-Nationen-Turnier in Duisburg will sie sich für die EM-Qualifikation einspielen. Dort trifft die Mannschaft von DFB-Trainer Marc Meister am 4. September (ab 11 Uhr) auf Israel, am 7. September (ab 11 Uhr) auf Mexiko und zum Abschluss am 10. September (ab 11 Uhr) auf England. Meister hat dafür nun einen 22-köpfigen Kader nominiert.

"Uns erwarten in Duisburg unterschiedliche Spielstile, mit denen wir zurechtkommen müssen", sagt Meister. "Im bereits jetzt verkleinerten Kader wollen wir uns einschwören und den nächsten Schritt Richtung EM-Qualifikation gehen. Unsere Gegner bieten uns zum einen viel Tempo und Mut, aber auch in der Offensive werden wir gefordert sein. Mit Mexiko haben wir als europäisches Team einen Exoten mit am Start, gegen deren Gangart es aber auch Lösungen gibt - wir freuen uns sehr auf das Turnier."

Im Oktober startet die U 17-Nationalmannschaft in die EM-Qualifikation. Am 9. Oktober geht es gegen Andorra, am 12. Oktober gegen Belarus und am 15. Oktober gegen Tschechien.