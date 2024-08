Mit 22 Spielern "gegen Hochkaräter" Italien und England

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft startet in die Saison. Am 7. September (ab 15 Uhr) trifft das Team von DFB-Trainer Hanno Balitsch in Kroatien auf Italien, ehe am 10. September (ab 16.30 Uhr) das nächste Traditionsduell mit England ansteht. Nun hat Balitsch seinen 22 Spieler starken Kader für die Reise in den Norden Kroatiens nominiert.

"Für uns sind die beiden Spiele in Kroatien gegen Italien und England der Startschuss ins U 19- Turnierjahr", sagt Balitsch. "Nachdem wir vergangene Saison viel gesichtet und einiges ausprobiert haben, geht es für uns in den Länderspielen jetzt und im Oktober darum, uns als Team zu finden und mit Blick auf die EM-Quali im November einzuspielen. Die beiden Spiele gegen die Hochkaräter Italien und England bieten dafür direkt eine hervorragende Gelegenheit."

Der DFB-Nachwuchs trifft sich bereits am 3. September am DFB-Campus in Frankfurt und reist einen Tag später nach Prelog, wo der Lehrgang am 11. September endet. Vor der ersten EM-Qualifikationsrunde in Andorra (9. bis 18. November), in der Deutschland auf den Gastgeber, Zypern und Ungarn trifft, haben Balitsch und sein Team noch eine weitere Gelegenheit, sich einzuspielen. Vom 9. bis 15. Oktober steht in Rumänien ein hochkarätig besetztes Vier-Nationen-Turnier an. In Bukarest heißen die Gegner Spanien, Rumänien und Norwegen.

[dfb]