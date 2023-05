Mit 22 Spielerinnen gegen die Niederlanden und USA

"Fokus.Frauen." Das ist die Überschrift der DFB Women's Week, die rund um das DFB-Pokalfinale in Köln vom 12. bis 21. Mai 2023 stattfindet. Dabei sollen durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen von der Basis bis in die Spitze Frauen in den Fokus gerückt und die volle Aufmerksamkeit auf die Themen Frauenfußball und Frauen im Fußball gelegt werden.

Länderspieldoppelpack: Nach dem starken Auftritt gegen Ungarn (5:1) Anfang Mai stehen für die deutschen U 15-Juniorinnen die nächsten beiden Partien auf dem Programm. Zunächst trifft das DFB-Team am Freitag, 9. Juni (ab 19 Uhr), in Schalkhaar auf die Niederlanden. Am Dienstag, 13. Juni (ab 16 Uhr), ist dann die USA zu Gast in Nordhorn. Für die beiden Länderspiele hat DFB-Trainerin Bettina Wiegmann einen 22-köpfigen Kader nominiert - 13 weitere stehen auf Abruf bereit.

"Zum Ende der Saison stehen mit den Niederlanden und den USA nochmals Spiele gegen zwei starke Gegner auf dem Programm", sagt Wiegmann. "Sie ermöglichen den Spielerinnen, wichtige Erfahrungen auf international hohem Niveau zu sammeln."

[dfb]