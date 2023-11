Mit 20 Spielern zum Jahresabschluss gegen die Türkei

Mit zwei Länderspielen in der Türkei endet für die U 17-Nationalmannschaft das Länderspieljahr 2023. Für die beiden Duelle am 18. und 21. November in Antalya hat Cheftrainer Michael Prus einen 20-köpfigen Kader nominiert, 14 weitere Spieler stehen auf Abruf bereit.

"Nachdem wir die 1. Qualifikationsrunde auf dem Weg zur Europameisterschaft 2024 als Gruppenerster abgeschlossen haben, freuen wir uns auf die kommenden Länderspiele gegen die Türkei", sagt Prus. "Dabei wollen wir die Gelegenheit nutzen, denjenigen Spielern – die in den letzten Wochen in den Junioren Bundesligen auf sich aufmerksam machen konnten – eine Chance zu bieten, sich zu zeigen. Gegen die Türkei, die ebenfalls erster in ihrer Qualifikations-Gruppe geworden sind, erwarten uns interessante und spannende Spiele."

Die deutsche U 17-Auswahl darf nach dem Gruppensieg in der ersten EM-Qualifikationsrunde in Liechtenstein für die zweite Runde (17. bis 27. März 2024) planen. Zuvor steht noch das Wintertrainingslager Anfang Januar in Pinatar (Spanien) und der Algarve Cup Anfang Februar in Portugal als Vorbereitung auf dem Programm.

