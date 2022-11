Mit 19 Spielern zum Turnier nach Malta

Vom 20. bis 30. November ist die U 19-Nationalmannschaft für ein Vorbereitungsturnier zu Gast in Malta. Für die Partien gegen Polen, Malta und Portugal hat DFB-Trainer Guido Streichsbier nun seinen Kader nominiert - 19 Spieler sind mit dabei, 22 weitere stehen auf Abruf bereit.

"Das wird ein tolles Turnier zum Jahresabschluss mit drei attraktiven Gegnern", sagt Streichsbier. "Dabei können wir einen Eindruck bekommen, wie das Niveau bei der Eliterunde sein wird."

Zum Auftakt treffen die DFB-Junioren am 23. November (ab 12.30 Uhr) auf Polen. Am 26. November (ab 12.30 Uhr) steht das Aufeinandertreffen mit den Gastgebern auf dem Programm. Den Turnierabschluss bildet das Duell gegen Portugal am 29. November (ab 18 Uhr).