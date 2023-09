Mit 18 Spielern in die Eliterundenpartien gegen die Slowakei

Futsal-Cheftrainer Marcel Loosveld hat seinen 18-köpfigen Kader für die zweite Phase der Eliterunde der WM-Qualifikation nominiert. Am 5. Oktober hat die DFB-Auswahl um 18.30 Uhr in der EWS-Arena in Göppingen die Slowakei zu Gast und reist zum Rückspiel gegen die Slowaken am 9. Oktober (ab 18.30 Uhr) nach Levice.

Loosveld vertraut dabei auf dieselben Spieler wie in den ersten beiden Partien der Eliterunde gegen Kroatien (1:5) und in Frankreich (2:6), berief dazu aber noch Malik Hadziavdic vom FC Liria. Lediglich die fünf Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde 2024 in Usbekistan. Deutschland trifft in Gruppe C neben Kroatien und Frankreich noch auf die Slowakei, die bereits in der Hauptrunde deutscher Gruppengegner war.

