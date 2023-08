Mit 17 Spielern in erste Spiele der Eliterunde

Futsal-Cheftrainer Marcel Loosveld hat seinen 17-Mann-Kader für die beiden September-Länderspiele in der Eliterunde der WM-Qualifikation nominiert. Am 16. September trifft die DFB-Auswahl um 18.30 Uhr in der Richard-Hartmann-Halle in Chemnitz auf Kroatien, ehe am 20. September um 21.05 Uhr in Laval das Auswärtsspiel gegen Frankreich ansteht. Beide Partien werden live auf dem YouTube-Kanal des DFB übertragen.

Nachdem sich die deutsche Mannschaft erfolgreich durch die Vor- und Hauptrunde der WM-Qualifikation gespielt hat, steht das Loosveld-Team zum ersten Mal in der Geschichte unter den Top 20 Europas. Für die Eliterunde wurden die verbliebenen Teams in fünf Viergruppen gelost, in denen jedes Team in einem Heim- und einem Auswärtsspiel bis Jahresende auf jeden Gruppengegner trifft. Lediglich die fünf Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde 2024 in Usbekistan. Deutschland trifft in Gruppe C neben Kroatien und Frankreich noch auf die Slowakei, die bereits in der Hauptrunde deutscher Gruppengegner war.

"Als 26. der UEFA-Rangliste haben wir mit Kroatien, dem Fünften, eines der besten europäischen Teams zugelost bekommen. Sie haben eine überragende Mannschaft, die in den vergangenen Jahren sehr starke Leistungen gezeigt hat." Ein offizielles Länderspiel der beiden Nationalteams gab es im Futsal bislang allerdings noch nie. Das bisher einzige Duell mit Frankreich (17.) bei einem Testturnier im Dezember 2021 ging mit 7:3 an die Franzosen. "Frankreich hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt", sagt Loosveld. "Auch das wird ein schwieriges Spiel gegen einen starken Gegner für uns. Wir freuen uns auf das Nachbarschaftsduell mit Frankreich."

Tickets in Chemnitz ab 4 Euro erhältlich

Im Kader für die beiden anstehenden WM-Qualifikationsspiele steht erstmals Pedro Strickert vom MCH Futsal Club Bielefeld. Mit fünf weiteren Spielern stellt der Bundesligist die meisten Spieler im aktuellen Kader der Nationalmannschaft, gefolgt von den beiden Ligakonkurrenten TSV Weilimdorf und dem HSV Futsal mit jeweils drei Spielern.

Karten für das erstmalige Aufeinandertreffen mit Kroatien gibt es im DFB-Ticketshop. Tickets der Kategorie 1 für das Spiel in Chemnitz kosten 15 Euro (ermäßigt zehn Euro), Karten der Kategorie 2 zehn Euro (ermäßigt acht Euro). Gruppentickets für Gruppen ab zehn Personen sind bereits ab vier Euro erhältlich.

