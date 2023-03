Mit 15 Spielern in WM-Qualifikation-Playoffs

Futsal-Nationaltrainer Marcel Loosveld hat seinen 15-Mann-Kader für die beiden Playoff-Spiele in der WM-Qualifikation gegen Schweden im April nominiert. Einziger Neuling im Kader ist Amar Cekic vom Deutschen Meister Stuttgarter Futsal Club.

Nachdem sich die DFB-Auswahl erfolgreich durch die Vor- und Hauptrunde der WM-Qualifikation gespielt hat, trifft das Team in den Playoffs zur Eliterunde im April in einem Heim- und einem Auswärtsspiel auf Schweden. Den Auftakt macht das Spiel im schwedischen Gävle am 14. April (ab 18.30 Uhr). Das Rückspiel steigt am 18. April (ab 19 Uhr) in der EWS Arena in Göppingen. Beide Playoff-Spiele werden live auf DFB-TV und YouTube übertragen.

Tickets in Göppingen ab 4 Euro erhältlich

"Wir wollen uns auch in den Playoffs gut präsentieren und werden alles geben, um die Eliterunde zu erreichen", sagt Loosveld. "Schweden ist ein gutes Team, dennoch haben wir alle Chancen, unser Ziel zu erreichen. Erfreulich ist für uns dabei auch, dass das Rückspiel in Deutschland stattfinden wird – das ist sicherlich kein Nachteil."

Beim letzten Heimspiel Anfang März in Bielefeld wurde mit 2704 Fans vor Ort ein neuer deutscher Zuschauer*innen-Rekord für ein Futsal-Länderspiel aufgestellt. "Das hat gezeigt: Auf unsere Fans ist Verlass, die Atmosphäre war großartig", so Loosveld. "Insofern freuen wir uns auf alles, was kommt."

Tickets für das Heimspiel gegen Schweden in Göppingen sind im DFB-Ticketportal buchbar. Sitzplatzkarten sind in zwei Kategorien erhältlich und kosten zwischen 8 und 12 Euro (ermäßigt 6 bis 8 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahre, Schüler*innen, Auszubildende, Student*innen, Rentner*innen und Personen mit Schwerbehindertenausweis (ab 50%) zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils den ermäßigten Preis. Gruppentickets ab zehn Personen kosten 4 Euro pro Person und sind für alle Gruppen im Ticketportal buchbar.

Weitere Inhalte und Informationen rund um die Futsal-Nationalmannschaften und die -Bundesliga finden sich auf DFB.de und auf dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB.

