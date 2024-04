Miriam Schwermer leitet DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln

DFB-Schiedsrichterin Miriam Schwermer aus Ballenstedt wird am 9. Mai das DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen dem FC Bayern München und VfL Wolfsburg in Köln leiten. Anpfiff im Rhein-Energie-Stadion ist um 16 Uhr.

Als Assistentin der 29 Jahre alten Miriam Schwermer sind in Köln Katrin Rafalski aus Gudensberg und Katharina Kruse aus Ludwigsfelde im Einsatz. Als Vierte Offizielle fungiert Christine Weigelt aus Leipzig.

Wie schon im Vorjahr wird im DFB-Pokalfinale der Frauen der Video Assistant Referee (VAR) eingesetzt. Dr. Riem Hussein aus Bad Harzburg und Franziska Wildfeuer aus Lützen werden die Video-Assistentinnen sein. Darüber hinaus wird auch die Torlinientechnologie eingesetzt.

Schwermer: "Ich freue mich wahnsinnig"

"Ein Pokalfinale im vollen Stadion ist ein absolutes Highlight für jede Schiedsrichterin im deutschen Frauenfußball", sagt Miriam Schwemer. "Als ich vor fast 20 Jahren als Schiedsrichterin angefangen habe, war daran nicht im Ansatz zu denken. Umso mehr weiß ich das in mich gesetzte Vertrauen zu schätzen. Ich freue mich wahnsinnig, dieses Spiel mit meinem Team leiten zu dürfen. Wir werden uns bestmöglich darauf vorbereiten, möchten aber auch die tolle Atmosphäre an diesem besonderen Tag genießen."

Schwermer hat in ihrer Karriere bereits 18 DFB-Pokalspiele der Frauen geleitet. In dieser Saison war sie bei zwei Spielen im Einsatz, unter anderem beim Achtelfinale des VfL Wolfsburg gegen den SV Werder Bremen (5:0). Seit 2014 ist sie in der Frauen-Bundesliga aktiv.

