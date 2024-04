Minge für Senß nachnominiert

Aufgrund einer Erkrankung wird Nationalspielerin Elisa Senß heute nicht wie geplant zur deutschen Frauen-Nationalmannschaft nach Österreich anreisen. Damit steht die Mittelfeldspielerin von Bayer 04 Leverkusen auch nicht für die kommenden beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Österreich und Island zur Verfügung. Bundestrainer Horst Hrubesch hat Janina Minge vom SC Freiburg nachnominiert. Sie wird am Montagabend im Teamquartier in Linz erwartet.

Deutschland tritt am 5. April (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) im ersten EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich an. Am 9. April (ab 18.10 Uhr, live im ZDF) trifft die Mannschaft im zweiten Spiel der EM-Qualifikation im Aachener Tivoli auf Island.

[sal]