Minge für Oberdorf in Olympiakader berufen

Bundestrainer Horst Hrubesch hat Nationalspielerin Janina Minge vom VfL Wolfsburg in den Kader für das Olympische Fußballturnier, das vom 24. Juli bis 10. August stattfindet, berufen. Sie war als Ersatzathletin nominiert und rückt nun für Lena Oberdorf, die sich im EM-Qualifikationsspiel am Dienstagabend eine Kreuz- und Innenbandverletzung zugezogen hatte, in den 18er-Kader.

Als Ersatzathletin nachnominiert wurde Pia-Sophie Wolter von Eintracht Frankfurt. Wolter gehörte bereits dem Kader für die EM-Qualifikationsspiele am 12. Juli in Reykjavik gegen Island (0:3) und am 16. Juli in Hannover gegen Österreich (4:0) an.

Treffen in Frankfurt, Flug nach Marseille

Treffpunkt für das Olympiaaufgebot ist heute in Frankfurt, ehe die Spielerinnen am Sonntag die gemeinsame Reise nach Marseille antreten. Das erste Vorrundenspiel findet am Donnerstag (ab 19 Uhr) in Marseille gegen Australien statt. Die weiteren Partien folgen am Sonntag, 28. Juli (ab 21 Uhr), in Marseille gegen den Olympiarekordsieger USA und am Mittwoch, 31. Juli (ab 19 Uhr), in Saint-Étienne gegen Sambia.

Die jeweils zwei besten Mannschaften der drei Vierergruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale. Zudem erreichen die beiden besten Gruppendritten die Runde der letzten Acht. Die Viertelfinalspiele werden am Samstag, 3. August, ausgetragen, die Halbfinals am Dienstag, 6. August. Das Finale findet am Samstag, 10. August, im Parc des Princes in Paris statt.