Millionen-Marke in Stadien der 3. Liga so früh geknackt wie noch nie

Nächster Rekord für die 3. Liga: Bereits am 12. Spieltag ist die Marke von einer Million Stadionbesuchern geknackt worden – so früh wie noch nie in der elfjährigen Geschichte der Liga. In der vergangenen Saison war dies am 13. Spieltag gelungen.

Insgesamt haben 1,073 Millionen Fans die bisherigen 120 Partien der Spielzeit 2019/2020 live vor Ort verfolgt. Der Schnitt beträgt aktuell 8.944 Zuschauer pro Partie. Alles deutet darauf hin, dass die bestehende Saisonbestmarke (8.132), aufgestellt in der Vorsaison, im Mai 2020 fällt.

Viertbester Besuch der Drittliga-Geschichte

Der 12. Spieltag am vergangenen Wochenende war mit 107.774 Zuschauern der am viertbesten besuchte Spieltag der Drittliga-Geschichte. Auf Platz zwei der ewigen Bestenliste findet sich ein weiterer Spieltag der laufenden Runde: Der Saisonauftakt hatte 112.874 Zuschauer angelockt. Rekordwert sind die 122.570 Zuschauer vom 38. Spieltag der Saison 2015/2016.

Sieben Klubs weisen derzeit in der 3. Liga einen fünfstellen Besucherschnitt auf. Nummer eins ist der 1. FC Kaiserslautern (21.683) vor Eintracht Braunschweig (19.643). Dahinter folgen der 1. FC Magdeburg (17.064), TSV 1860 München (14.917), MSV Duisburg (14.134), FC Hansa Rostock (14.017) und SV Waldhof Mannheim (11.007).