Auch selbst für den DFB am Ball: 2007 absolvierte Hanke sein letztes von zwölf Länderspielen

Mike Hanke kommt zum DFB

Am 17. November 2007 absolvierte er sein letztes Länderspiel, 17 Jahre später kehrt Mike Hanke als Co-Trainer im U-Bereich zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) zurück. Der frühere Bundesligastürmer kommt von der U 17 von Borussia Mönchengladbach und stößt am 1. Juni zum Trainerteam von Michael Prus.

„Seit Hannes Wolf uns in Gladbach die wunderbare Trainingsphilosophie Deutschland vorgestellt hat, war ich in intensiverem Kontakt mit dem DFB. Jetzt freue ich mich total auf die neue Aufgabe und darauf, die Spieler zu sichten und den Staff kennenzulernen“, sagt Hanke.

Gemeinsam mit Prus und Co-Trainer Janis Hohenhövel begleitet er den Jahrgang 2010 im ersten Jahr beim Verband, an dessen Ende ein Doppelländerspiel gegen die Niederlande ansteht. In der kommenden Woche startet die Sichtung für die neue U 15-Nationalmannschaft im Rahmen des DFB-Sichtungsturniers in Bad Blankenburg – dann bereits mit Hanke.

"Nationalspieler mit unheimlich viel Erfahrung"

„Mich reizt es zu sehen, wie beim DFB mit den besten Talenten unseres Landes gearbeitet wird. Die Entwicklung der Jungs zu begleiten und sie auch abseits des Rasens zu fördern – das hat mir von Beginn meiner Trainerlaufbahn an Spaß gemacht“, so Hanke weiter. „Ich bin mir sicher, dass ich von einem erfahrenen Trainer wie Michael Prus selbst noch viel lernen kann und freue mich sehr, bei den beiden Sichtungen loszulegen.“

Kai Krüger, Leiter der Junior*innen-Nationalmannschaften beim DFB, sagt: „Wir sind äußerst froh, mit Mike einen ehemaligen Nationalspieler mit unheimlich viel Erfahrung für unser ‚Team DFB‘ gewonnen zu haben. Er hat in den vergangenen drei Jahren schon einige Erfahrungen als Trainer im Leistungszentrum von Borussia Mönchengladbach gesammelt – diese Fähigkeiten wird er in die Arbeit mit unseren jungen Talenten einbringen. Zudem wird er mit seiner Expertise das Positionsprogramm „Stürmer“ weiterentwickeln und so unseren Talenten im deutschen Fußball einen Mehrwert bieten.“

Nachdem Hanke alle DFB-Nachwuchsteams ab der U 18 durchlaufen hatte, gelang ihm in zwölf Einsätzen auch ein Tor für die A-Nationalmannschaft. Nach seinem Karriereende war Hanke vier Jahre unternehmerisch tätig, ehe er 2018 seine Trainerkarriere bei der TuS Reuschenberg begann. 2021 folgte der Schritt zur Borussia aus Mönchengladbach, wo der 40-Jährige zunächst Co-Trainer der U 19 und seit der Saison 2022/23 Assistent des U 17-Trainerteams war. Ab sofort gibt Hanke seine vielfältigen Erfahrungen als Ex-Profi an die DFB-Talente weiter.

[jf]