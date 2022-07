Michel Lebreton: Von Korsika zu den DFB-Frauen nach England

Am Abend des 10. Juli macht sich ein Flugzeug vom Flughafen Figari auf der französischen Insel Korsika auf den Weg nach London. Mit an Bord ist Michel Lebreton aus der Hafenstadt Porto Vecchio. Sein Ziel: Die EURO in England. Doch nicht etwa, um das französische Team zu unterstützen - Michel ist Mitglied im Fan Club Nationalmannschaft und drückt unseren DFB-Frauen die Daumen.

Für das zweite Gruppenspiel gegen Spanien hat er sich ein Ticket im deutschen Fanblock gesichert. Es wird eine Premiere für ihn: Noch nie zuvor hat er eine Partie unserer Frauen-Nationalmannschaft im Stadion verfolgt. "Eigentlich wollte ich auch unser Auftaktspiel gegen Dänemark sehen, aber die Unterkünfte hier sind wirklich unglaublich teuer“, so der 38-Jährige. Dennoch bleibt er bis Donnerstag in London, um die Stadt zu erkunden. "Außerdem will ich mir hier noch unbedingt ein Trikot unserer Mannschaft kaufen“, sagt unser Fan-Club-Mitglied.

Deutschland-Fan seit fast 30 Jahren

Schon als Kind wird der heute 38-Jährige zum Fan der deutschen Nationalmannschaft. Bei der Weltmeisterschaft 1994 in den USA sieht er die Spiele vor dem Fernseher und entdeckt seine Liebe für den deutschen Fußball. "Ich erinnere mich, dass ich damals unbedingt eine Mütze von Deutschland haben wollte“, sagt Michel und lacht.

Seither verfolgt er fast alle Spiele unserer Mannschaft vor dem TV. Sein Lieblingsspieler ist auch heute noch Bastian Schweinsteiger. "Bei seinem Abschiedsspiel war ich das erste Mal in Deutschland im Stadion. Das war ein wirklich tolles Erlebnis“, so das Fan-Club-Mitglied. Weitere Spiele seien aufgrund der Pandemie noch nicht möglich gewesen, weshalb er sich jetzt umso mehr auf die Reise nach London freut.

Für die Partie gegen Spanien rechnet er unserem deutschen Team nach der starken Leistung im ersten Spiel große Chancen aus. "Gegen Dänemark haben die Mädels wirklich perfekt gespielt, vor allem Lina Magull und Klara Bühl haben mir besonders gut gefallen“, sagt Michel. Zwar seien die Spanierinnen ein gutes Team, die Hoffnung auf den zweiten Sieg in Folge ist dennoch sehr groß.

