Michael Wiesinger ist zurück beim "Club"

Der frühere Bundesligaprofi und Cheftrainer Michael Wiesinger ist in neuer Funktion zum 1. FC Nürnberg zurückgekehrt, leitet ab sofort die Nachwuchsabteilung. Die U 17-Teams von Bayern München und Bayer Leverkusen testen erfolgreich, der VfL Wolfsburg erreicht die nächste Pokalrunde. Die DFB.de-Splitter aus der B-Junioren-Bundesliga.

1. FC Nürnberg: Beim 1. FC Nürnberg feierte Michael Wiesinger als Profi sein Bundesligadebüt, war später U 21- und Cheftrainer. Jetzt ist der inzwischen 46 Jahre alte Fußball-Lehrer zurück beim "Club", arbeitet ab sofort als Gesamtleiter des Nürnberger Leistungszentrums. "Michael war unsere Wunschlösung für diese Position. Er kennt den FCN bestens, trägt das Club-Gen in sich und hat in seiner Laufbahn auch auf anderen Stationen viele wertvolle Erfahrungen gesammelt, die er in seiner neuen Aufgabe gewinnbringend einsetzen kann", erklärt Robert Palikuca, Vorstand Sport beim 1. FCN. Wiesinger, der zuletzt als Trainer beim KFC Uerdingen 05 tätig war, wird bei seiner neuen Aufgabe unter anderem vom Sportlichen Leiter Daniel Wimmer und Oscar Cuquejo, Organisatorischer Leiter der Nachwuchsabteilung, unterstützt und trifft auf weitere ehemalige und verdiente "Cluberer" wie Andreas Wolf, Tomas Galasek und Dieter Frey, die im Sommer den Weg zurück zum FCN gefunden hatten. "Wir haben hier ein gutes und hungriges Team, mit dem es gilt, die vielen Talente hier beim Club bestmöglich zu fördern", so Wiesinger.

FC Bayern München: Mit einem Testspielerfolg überbrückte die U 17 des FC Bayern München die Länderspielpause in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga. Am heimischen Campus bezwang das Team von Trainer und Ex-Nationalspieler Miroslav Klose den Nachwuchs von RB Leipzig aus der Staffel Nord/Nordost 3:1 (1:0). Gabriel Vidovic, Nemanja Motika und Yusuf Kabadayi erzielten die Treffer für den FCB. "Es war ein sehr guter Test gegen einen starken Gegner", sagte Miro Klose. "Die Jungs haben eine super Leistung gezeigt, wir können zufrieden sein." Verzichten mussten die Münchner auf Kapitän Luca Denk (deutsche U 17-Nationalmannschaft), Jamal Musiala (England U 17) und Pepe Brekner (DFB U 16), die international im Einsatz waren. Am Samstag (ab 11 Uhr) steht für die Bayern das Topspiel beim Tabellenzweiten VfB Stuttgart auf dem Programm.

Bayer 04 Leverkusen: In der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga ist die U 17 von Bayer 04 Leverkusen nach fünf Spieltagen noch unbesiegt, belegt mit elf Punkten Rang vier. Ihre gute Form stellte die Mannschaft des Trainerduos mit Jan Hoepner und Thomas Zdebel auch während der Länderspielpause unter Beweis, setzte sich in einem Testspiel gegen die U 19 des TSC Eintracht Dortmund (Westfalenliga) 3:1 durch. Nach dem bevorstehenden rheinischen Duell bei Fortuna Düsseldorf (Samstag, 11 Uhr) dürfen sich die Leverkusener Nachwuchstalente, die ihre Heimspiele in der Regel im Jugendfußballzentrum Kurtekotten austragen, schon bald auf größerer Bühne präsentieren. Die Partie gegen Aufsteiger Wuppertaler SV vom 7. Spieltag soll im Ulrich-Haberland-Stadion, unmittelbar neben der großen BayArena gelegen, ausgetragen werden.

Alemannia Aachen: Comeback-Qualitäten bewies die U 17 von Alemannia Aachen in einer Nachholpartie vom 3. Spieltag bei der SG Unterrath 12/24 (3:3). Das Team von Trainer Aimen Demai holte dank des Doppelpacks von Justin Urrigshardt zunächst einen 0:2-Rückstand auf und kam nach einem weiteren Gegentreffer in der Nachspielzeit zumindest noch zum erneuten Ausgleich, als Jelle Zupancic bei einem Foulelfmeter Nervenstärke bewies. "Die erste Halbzeit war nicht gut von uns, die zweite Hälfte deutlich besser", so Ex-Profi Demai nach dem Remis. Das Spiel dauerte fast zwei Stunden, weil es in der zweiten Halbzeit wegen eines Gewitters mehr als 20 Minuten unterbrochen werden musste. Am Samstag (ab 13 Uhr) trifft die Alemannia auf den VfL Bochum.

VfL Wolfsburg: Durch einen 3:0-Auswärtserfolg beim BSC Acosta hat sich der VfL Wolfsburg für das Viertelfinale im Verbandspokal von Niedersachsen qualifiziert. Die Treffer für die "Wölfe erzielten Luca Tomljenovic (12.), Willi Theodor Reincke (58.) und Giosue Tortora (64.). In der Runde der verbliebenen acht Mannschaften wartet am Dienstag, 1. Oktober (ab 18.30 Uhr), Ligakonkurrent Eintracht Braunschweig. "Solche Pokalspiele sind erfahrungsgemäß eng umkämpft, das hat sich erneut bestätigt", erklärte VfL-Trainer Steffen Brauer. "Aufgrund einiger Ausfälle mussten wir etwas improvisieren. So hatten allerdings einige Jungs auch die Möglichkeit, sich zu zeigen. Gut war, dass wir gegen den tiefen Gegner geduldig geblieben sind." Am Samstag (ab 13 Uhr) haben die Wolfsburger in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga im Spitzenspiel Heimrecht gegen Hertha BSC. Beide Teams mussten in dieser Saison noch keine Niederlage hinnehmen. Die vier Wolfsburger U 17-Nationalspieler Philipp Schulze (DFB-Team), Anselmo Garcia MacNulty (Irland), Dino Nuhanovic (Bosnien) und Emmanuel Patut (Finnland), die gegen den BSC Acosta gefehlt hatten, dürften dann wieder zur Verfügung stehen.

Eintracht Braunschweig: Einen Abstecher in seine westfälische Heimat machte der frühere Bundesligaprofi Uwe Grauer, U 17-Trainer bei Eintracht Braunschweig. Der 49 Jahre alte Fußball-Lehrer, der aus Werl-Büderich (Kreis Soest) stammt und früher unter anderem für Borussia Dortmund am Ball war, gastierte mit seiner Mannschaft zu einem Testspiel beim SV Lippstadt 08. Ebenso wie die Eintracht in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga hat auch der SVL als Aufsteiger im Westen nach fünf Spieltagen erst einen Punkt auf dem Konto. Auch im direkten Duell trennten sich die beiden Liganeulinge ohne Sieger (1:1). David Wallmeier (60.) brachte die Gastgeber in Führung, Simone de Gaetani (69.) glich für die Eintracht aus. Am Samstag (ab 14 Uhr) treffen die Braunschweiger in der Liga vor eigenem Publikum auf den noch unbesiegten SV Werder Bremen.

[mspw]