Michael Urbansky übernimmt U 19-Frauen

Die personelle Neuaufstellung im U-Bereich der weiblichen Nationalmannschaften geht weiter: Anfang November übernimmt Michael Urbansky die U 19-Frauen. Der 38-Jährige wird diese in der aktuellen Saison als Nationaltrainer begleiten. Damit wird sich Kathrin Peter, die seit Saisonbeginn 2019/2020 verantwortliche Trainerin für die U 19- und U 20-Frauen ist, bis nach der FIFA U20-Weltmeisterschaft auf die Arbeit mit dem älteren Jahrgang konzentrieren.

Michael Urbansky ist als Stützpunktkoordinator beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) tätig. Durch seine Arbeit in Talentförderprogrammen und als Trainer von Verbandsauswahlmannschaften verfügt er über langjährige Erfahrung in der Ausbildung und Weiterentwicklung von Talenten. In seiner aktiven Karriere war Urbansky unter anderem für den FC Carl Zeiss Jena und BSG Wismut Gera aktiv.

Komplettiert wird das Trainerteam der U 19-Frauen durch Verena Hagedorn und Marie-Louise Eta. Die 37-jährige Hagedorn war von September 2016 bis April 2017 Assistenztrainerin bei der Frauen-Nationalmannschaft. In der Bundesliga spielte die 13-malige Nationalspielerin für den SC 07 Bad Neuenahr und den FCR 01 Duisburg. Nach ihrer Tätigkeit als Cheftrainerin bei Bayer 04 Leverkusen wechselte Hagedorn zum Ende der Saison 2018/19 als Verbandssportlehrerin zum Fußball-Verband Mittelrhein. Durch ihre vielseitigen Tätigkeiten kennt die gebürtige Bonnerin alle Ebenen des Frauenfußballs.

Urbansky: "Eingeschlagenen Weg von Peter fortsetzen"

Die 28 Jahre junge Marie-Louise Eta gilt als großes Trainerinnentalent, das derzeit als Trainerin der U 14-Junioren von SV Werder Bremen tätig ist. Als Spielerin war die 43-fache U-Nationalspielerin für 1. FFC Turbine Potsdam, den Hamburger SV, BV Cloppenburg und SV Werder Bremen aktiv und wurde 2010 mit den U 20-Frauen Weltmeisterin im eigenen Land.

Michael Urbansky sagt: "Ich freue mich sehr auf diese tolle Aufgabe und bin dankbar für die Möglichkeit, als Trainer der U 19-Frauen arbeiten zu dürfen. Im ersten Schritt möchte ich die Spielerinnen beim anstehenden Lehrgang bestmöglich kennenlernen. Mein Ziel ist es, den von Kathrin Peter eingeschlagenen Weg fortzusetzen und die Eliterunde und die anschließende EM erfolgreich zu absolvieren. Wichtig wird es sein, dass wir weitere Prozesse initiieren, die die Entwicklung unserer Talente bestmöglich unterstützen. Mit Verena und Marie-Louise habe ich zwei Expertinnen an meiner Seite, die innovativ denken und einen enormen Erfahrungsschatz mitbringen. Ich bin mir sicher, dass die beiden mich mit ihren Erfahrungen und Kompetenzen optimal unterstützen werden.“

"Vom Trainerteam menschlich und fachlich absolut überzeugt"

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, sagt: "Mit Michael, Verena und Marie-Louise haben wir ein Trainerteam für unsere U 19-Frauen zusammengestellt, von dem ich menschlich und fachlich absolut überzeugt bin. Mit ihren Erfahrungen, innovativen Ansätzen und dem Expertenwissen im U 19-Alterssegment hat das Trainerteam wichtige Kompetenzen für die Schnittstelle zwischen Juniorinnen- und Frauenfußball. Auch aufgrund der langjährigen Erfahrung in der Ausbildung und Weiterentwicklung von Spielerinnen bin ich mir sicher, dass sie unsere Talente an die Frauen-Nationalmannschaft heranführen werden. Ziel ist es, dass sich unsere U 19-Frauen für die Europameisterschaft in Georgien qualifizieren und eine erfolgreiche EM spielen, damit sie auf höchster Ebene internationale Erfahrungen sammeln können. Mit der Verpflichtung des Trainerteams ist der DFB seiner Verantwortung nachgekommen, hervorragende Rahmenbedingungen zu schaffen. An dieser Stelle möchte ich noch dem Bayerischen Fußball-Verband, Fußball-Verband Mittelrhein und dem SV Werder Bremen für Ihre Unterstützung danken.“

Das neuformierte Trainerteam der U 19-Frauen beginnt seine Tätigkeit am 4. November in Teistungen, wo sowohl die U 19- wie auch die U 20-Frauen einen gemeinsamen Lehrgang absolvieren. So soll von Beginn an ein intensiver Austausch zwischen den beiden Teams ermöglicht werden.

