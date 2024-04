Michael Urbansky: "Die EM wird ein Turnier auf hohem Niveau"

Unaufhaltsam - so präsentierte sich die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft bei der zweiten und entscheidenden Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft in Litauen und löste das ersehnte Ticket für die Endrunde. Dabei waren die souveränen Siege gegen Rumänien (2:0), Ungarn (6:0) und Schweden (4:1) alles andere als selbstverständlich. Immerhin übernahm Michael Urbansky mit seinem Trainer*innen-Team nach der festen Etablierung der U 20-Frauen seine Mannschaft erst vor wenigen Monaten und schwor sein Team direkt zu einer Einheit ein. Im DFB.de-Interview spricht der DFB-Trainer über das Geheimnis des Erfolges und den Weg bis zur EURO.

DFB.de: Michael Urbansky, herzlichen Glückwunsch zum EM-Ticket! Wie groß ist Ihr Stolz auf Ihre Mannschaft?

Michael Urbansky: Wir sind natürlich extrem stolz, dass unsere Reise weitergeht. Vor allem deswegen, weil wir es in nur drei Monaten mit zwei Lehrgängen geschafft haben, eine Spielidee zu vermitteln und ein Team zu formen, in dem jeder seine Rolle und Aufgabe genau kennt und mit maximaler Einsatzbereitschaft in diese EM-Qualifikation eingebracht hat. Stolz sind wir vor allem auf unsere Spielerinnen, die das entgegengebrachte Vertrauen auf und neben dem Platz mit hoher Spielfreude und Leidenschaft zurückgezahlt haben.

DFB.de: Welcher Moment während der zweiten EM-Qualifikationsrunde wird Ihnen besonders im Gedächtnis bleiben?

Urbansky: Das war ein kleiner Moment auf dem gemeinsamen Weg zum Trainingsplatz vor dem zweiten Spiel gegen Ungarn, in dem ich eine starke Verbundenheit und Geschlossenheit des gesamten Teams wahrgenommen habe. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass wir wirklich eine Einheit sind und dass auch die innere Überzeugung da ist, dass wir diese Qualifikation erfolgreich meistern werden.

DFB.de: Sie haben sich als Team sehr souverän durch alle Spiele gekämpft. Was hat bei den Spielen den Unterschied ausgemacht?

Urbansky: Wir haben Schritt für Schritt und immer von Spiel zu Spiel gedacht und stets den Fokus auf das nächste Training und das nächste Spiel gerichtet. Zwischen den Spielen haben wir das Vergangene und das Zukünftige ausgeblendet, immer wieder die Aufmerksamkeit auf die Handlungsebene und die anstehenden Aufgaben gerichtet. Wir sind einfach bei uns und unserer Idee geblieben und in alle drei Spiele mit dem Ziel des Gewinnens gegangen. Auch im letzten Spiel gegen Schweden wollten wir unbedingt gewinnen, auch wenn uns ein Unentschieden gereicht hätte. Dieser tägliche Fokus und die Überzeugung, jedes Spiel gewinnen zu wollen, gepaart mit klaren Rollen und Aufgaben im Team, waren sicherlich die Schlüsselfaktoren für die erfolgreiche Teamleistung.

DFB.de: Wie geht es für Ihr Team bis zum EM-Start nun weiter? Wie ist der EM-Vorbereitungsplan?

Urbansky: Zunächst stehen für die Spielerinnen noch wichtige Aufgaben in ihren Vereinen an. Dann geht es in die Sommerpause, in der wir die Spielerinnen in Absprache mit den Vereinen begleiten werden. Im Juni beginnt dann die EM-Vorbereitung mit einem längeren Lehrgang am DFB-Campus. Unmittelbar vor der Endrunde in Litauen folgt dann im Juli der zweite Vorbereitungslehrgang. Die Detailplanung gehen wir in den nächsten Tagen an. Wir freuen uns riesig auf einen gemeinsamen und spannenden Sommer.

DFB.de: Was ist bei der EM drin für Ihr Team?

Urbansky: Es haben sich fast alle europäischen Topnationen für die Endrunde qualifiziert. Insofern wird es ein Turnier auf hohem Niveau, bei dem Kleinigkeiten entscheiden werden und sich unsere Spielerinnen mit den Besten aus ganz Europa messen und wichtige Erfahrungen in ihrer individuellen Entwicklung sammeln werden. Auch bei der Endrunde werden wir wieder Schritt für Schritt denken, jedes einzelne Spiel mit maximalem Fokus angehen, um mit unserer Leistung die Voraussetzung für ein gutes Ergebnis zu schaffen.

[agr]