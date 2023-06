Michael Prus: "Ein richtig guter Abschluss"

Die deutschen U 16-Junioren haben in Dillingen 4:2 gegen Frankreich gewonnen und damit einen gelungenen Saisonabschluss feiern dürfen. Drei Tage trennten sich beide Teams 2:2. DFB-Trainer Michael Prus spricht im DFB.de-Interview über die Duelle mit Frankreich und die Entwicklung der Mannschaft.

DFB.de: Herr Prus, Sie haben mit Ihrer Mannschaft im zweiten Spiel gegen das Spitzenteam Frankreich begeistert. Was waren die Gründe dafür?

Michael Prus: Wir haben vor allem eine gute Moral bewiesen. Man sieht es daran, dass wir zum Ende des Spiels die entscheidenden Tore gemacht haben. Das zeigt, dass wir nicht nachgelassen haben und auch mit einem Unentschieden nicht zufrieden waren. Wir haben einfach weitergespielt und versucht, noch mehr Tore zu schießen. Das hat aus meiner Sicht den entscheidenden Ausschlag gegeben.

DFB.de: Im ersten Spiel gegen Frankreich blieb es beim 2:2. Was lief anders?

Prus: In dem Spiel hatten wir ebenfalls ein Chancenplus. Allerdings konnten wir unsere Tormöglichkeiten nicht so gut ausnutzen. Deshalb stand es am Ende "nur" 2:2.

DFB.de: Sind Sie zufrieden mit den Leistungen des Lehrgangs?

Prus: Insgesamt haben wir in der Saison eine sehr gute Entwicklung genommen als Mannschaft. Die beiden Länderspiele gegen Frankreich waren ein richtig guter Abschluss, weil die Jungs noch mal gezeigt haben, was in der Mannschaft steckt. Wir fühlen uns jetzt gut vorbereitet für die kommende U 17-Saison, die mit der EM-Qualifikation startet und hoffentlich mit dem Highlight EM-Endrunde endet.

DFB.de: Sie haben mit der Mannschaft nun neun Spiele in Serie nicht verloren. Ist das inzwischen eine Qualität des Teams, den Platz nicht als Verlierer zu verlassen?

Prus: Ja, irgendwie zeichnet uns das schon aus. Wir wollen am Ende selbstverständlich gewinnen. Aber wenn das nicht klappt, dann haben wir eine gewisse Qualität, die in den vergangenen Spielen immer dazu gereicht hat, zumindest noch Unentschieden spielen zu können. Auch gegen aus meiner Sicht überwiegend gute Gegner, zum Beispiel Frankreich oder Italien. Das sind europäische Topnationen, gegen die wir nicht verloren haben.

DFB.de: In welchem Bereich hat sich das Team im Laufe der Saison besonders weiterentwickelt?

Prus: Wir haben uns insbesondere - auch wenn das an den Gegentoren nicht messbar ist - in der Defensive verstärkt und verbessert. Die Abläufe sind besser geworden, individuell haben unsere Spieler deutlich dazugelernt. Der zweite Aspekt neben der Verteidigung ist das Kombinationsspiel, in dem wir uns gut entwickelt haben.

DFB.de: Der nächste Lehrgang, dann als U 17-Junioren, steht im August an. Was passiert im Sommer?

Prus: Wir haben ab Sonntag einen Nachsichtungslehrgang, weil wir vor zwei Wochen in Duisburg das U 16-Sichtungsturnier mit den Landesverbänden hatten. Da sind uns ein paar Spieler aufgefallen, die sich im Verlauf der Saison super entwickelt haben. Die haben wir nun zum Lehrgang an den DFB-Campus eingeladen. Es geht darum zu schauen, ob Spieler dabei sind, die den Jungs, die zuletzt bei uns gespielt haben, den Platz streitig machen können. Und so für Konkurrenzkampf sorgen. Das wollen wir in die neue Saison mitnehmen. Es soll sich ein Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft entwickeln, der fair geführt wird. Der dann aber auch dafür sorgt, dass jeder an seiner Leistung arbeitet und an diesem Konkurrenzkampf wachsen kann.

DFB.de: Was geben Sie den Jungs mit in die Pause?

Prus: Die Jungs sind selbstverständlich bei ihren Vereinen gut aufgehoben. Das andere ist, dass man nach jeder Anstrengung immer eine Pause braucht. Deshalb sollten sie die Zeit, in der sie mal frei haben, nutzen, um fußballfrei und schulfrei zu haben. Es ist notwendig, mal komplett abzuschalten. Vor allem für Jugendliche mit einem gewissen Leistungsanspruch, die immer wieder in Situationen sind, wo sie liefern müssen. Dafür sollten sie diese Phase nutzen. In der Vorbereitung gilt es dann, sich ordentlich zu quälen, um mit einem guten Niveau auf den Lehrgängen zu erscheinen. (lacht)

[tig]