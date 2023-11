Michael Preetz, Pins und Coke4Free beim Türkei-Spiel

Wenn unser DFB-Team am 18. November in Berlin zur Partie gegen die Türkei antritt, können sich Fans nicht nur auf das Spiel freuen. Der Fan Club Nationalmannschaft hat für Fans ein vielfältiges Programm rund um das Olympiastadion vorbereitet.

Ab 18.30 Uhr öffnet das Fan-Club-Zelt vor der Südostkurve des Olympiastadions (nach der Einlasskontrolle) seine Türen für alle Mitglieder. Um circa 19.30 Uhr wird Fan-Club-Mitglied Michael Preetz im Zelt vorbeischauen und sich Zeit für Talks, Autogramme und Selfies nehmen. Wie üblich wird unser Gründungspartner Coca-Cola allen Mitgliedern "Coke4Free" spendieren.

Die Spieltag-Pins sind gegen eine Spende ab einem Euro pro Stück zu erwerben sein. Die gesammelten Erlöse kommen der gemeinnützigen Organisation „Laughing Hearts“ zugute, welche sich für Kinder und Jugendliche in Berlin einsetzt. In der Coca-Cola-Gaming-Ecke können sich Fans mit einem Freigetränk am Tischkicker oder auf der PlayStation in Stimmung bringen.

Auch der Fan-Club-Bus ist ab 18:30 Uhr vor der Südostkurve zu finden. Hier gibt’s kostenlose Fan-Club-Fahnen und ein Trikot unserer Nationalmannschaft zu gewinnen. Außerdem ist die SUTU-Wall, eine interaktive LED-Wand, mit dabei und bietet Fans die Möglichkeit, ihre Fußball-Skills unter Beweis zu stellen.