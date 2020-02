Kesik: "In der EM-Quali möchten wir unser beste Leistung abrufen"

Mesut Kesik: "Unsere Einstellung verbessern"

Ein 2:1 gegen Spanien und ein 0:2 gegen Portugal stehen für die deutsche U 17-Nationalmannschaft beim Algarve Cup bislang zu Buche. Nun folgt am Mittwoch gegen Südkorea (ab 17 Uhr) das letzte Spiel. Im Interview mit DFB.de spricht Mesut Kesik von Hertha BSC über das Turnier als letzten Gradmesser vor der 2. Qualifikationsrunde für die U 17-EM und die Mentalität der Mannschaft.

DFB.de: Trainer Christian Wück sprach nach der Niederlage gegen Portugal von einem gerechten Ergebnis. Wie fällt Ihr Fazit zum zweiten Spiel aus?

Mesut Kesik: Die Portugiesen sind stärker ins Spiel gekommen und hatten während des gesamten Spiels mehr Ballbesitz. Es ist uns nicht gelungen, ins Spiel zu finden, unser Passspiel zu kontrollieren und Chancen zu kreieren. Wir hatten anfangs zu viele leichtsinnige Ballverluste, welche die Portugiesen genutzt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir noch mal alles getan, um das Spiel zu wenden. Letztendlich waren die Portugiesen aber die stärkere Mannschaft.

DFB.de: Im ersten Spiel gegen Spanien gewann Ihre Mannschaft mit 2:1. Inwiefern haben sich die beiden Spiele unterschieden?

Kesik: Spielerisch waren wir gegen Spanien in unseren Ballbesitzphasen kontrollierter und ruhiger. Dadurch konnten wir unsere Chancen viel effizienter nutzen und zwei Tore erzielen. Das ist uns gegen Portugal nicht gelungen.

DFB.de: In der 2. Qualifikationsrunde zur U 17- EM treffen Sie erneut auf Portugal. Wenn Sie auf das gestrige Spiel zurückblicken, an was muss die Mannschaft arbeiten?

Kesik: Wir müssen Geduld haben, kontrollierter spielen und unsere Einstellung verbessern.

DFB.de: Ihr nächster Gegner Südkorea ist mit zwei Niederlagen gegen Spanien und Portugal ins Turnier gestartet. Was könnte bei der Partie der Schlüssel zum Erfolg sein?

Kesik: Bislang haben wir noch nicht gegen Südkorea gespielt. Wenn wir in der Lage sind, unsere Leistung wie gegen Spanien sowohl offensiv als auch defensiv abzurufen, werden wir gegen Südkorea gewinnen.

DFB.de: Wie ist die Stimmung im Team vor dem letzten Spiel?

Kesik: Die Stimmung hier im Team ist super. Nach der Niederlage gegen Portugal haben wir uns wieder aufgerafft und den Kopf nicht hängen lassen. Wir haben uns vorgenommen, aus unseren Fehlern zu lernen, um es in den nächsten Spielen besser zu machen. Zuerst gegen Südkorea und dann im März in der 2. Qualifikationsrunde.

DFB.de: Ihr Trainer betonte, dass der Algarve Cup die letzte Möglichkeit sei, um sich vor der 2. Qualifikationsrunde mit Topteams zu messen. Was sind Ihre Ziele für die Spiele im März?

Kesik: In der EM-Quali möchten wir unser beste Leistung abrufen. Die Testspiele gegen Topgegner wie Spanien oder Portugal helfen uns natürlich dabei. Unser Ziel ist es ganz klar, dieses Jahr zur EM zu fahren, am besten mit drei Siegen gegen die Niederlande, Österreich und Portugal.

DFB.de: Wie haben Sie das Trainingslager in La Manga erlebt? Woran haben Sie persönlich gearbeitet?

Kesik: Auf der einen Seite habe ich daran gearbeitet, selbstbewusster aufzutreten und zu spielen, zum Beispiel bei die Positionierung am Ball. Insgesamt war es für mich persönlich, aber auch für das ganze Team, ein sehr hilfreicher Lehrgang. Wir konnten außerdem im Team an unserer Mentalität arbeiten. Das wollen wir mit dem Spiel morgen gegen Südkorea unter Beweis stellen.

DFB.de: Sie spielen bei Hertha BSC in der U 17. Was sind Ihre Ziele dieses Jahr mit dem Verein?

Kesik: Wir möchten natürlich jedes Spiel gewinnen, um am Ende Deutscher Meister zu werden. Das wäre ein großer Traum von uns.

[alf]