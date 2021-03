Mertesacker und Gislason beim Fan Club-Radio gegen Island

Unser Fan Club-Radio hat zum Auftakt ins EM-Jahr beim WM-Qualifikationsspiel gegen Island wieder prominente Gäste am Mikrofon. Maik Nöcker und Jonas Frank dürfen sich über Weltmeister Per Mertesacker und Alfred Gislason freuen, der als Isländer die deutsche Handball-Nationalmannschaft coacht.

Wie immer streamt unser Fan Club-Radio live über Facebook und auf laut.fm. Los geht's am Donnerstag um 20.15 Uhr zur perfekten Einstimmung aufs Spiel. In der Halbzeit und nach dem Spiel meldet sich unsere Expertenrunde zurück, um das Spiel zu analysieren. Jeder Zuhörer kann via Facebook mitdiskutieren, Fragen stellen und das Programm mitgestalten. Unsere Moderatoren freuen sich über eure Meinungen und bringen sie gerne in der Sendung unter.

Auch für die nächsten anstehenden Länderspiele im März haben sich schon hochkarätige Gäste angekündigt. Zum Gastspiel in Rumänien am 28. März schauen Christoph Daum und Reiner Calmund im Fan Club-Radio vorbei, während wir zur Partie gegen Nordmazedonien am 31. März unseren Cheftrainer der U 18-Nationalmannschaft Christian Wörns begrüßen dürfen.

[jh]