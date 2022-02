Merle Frohms wechselt nach Wolfsburg

Dass Almuth Schult den VfL Wolfsburg nach dem Saisonende der FLYERALARM Frauen-Bundesliga verlässt, steht seit gut zwei Wochen fest – nun ist die Nachfolge geklärt: Merle Frohms wechselt im Sommer von Eintracht Frankfurt zurück zum VfL, für den sie bereits zwischen 2011 und 2018 aktiv war. Die 27 Jahre alte Nationaltorhüterin hat einen bis zum 30. Juni 2025 datierten Vertrag unterschrieben. 2018 debütierte Frohms in der Frauen-Nationalmannschaft, für die sie bislang 22 Mal zum Einsatz kam. Zuvor durchlief sie sämtliche Nachwuchsteams des DFB und wurde U 17-Europameisterin 2012 sowie U 20-Weltmeisterin 2014.

"Ich freue mich sehr, ab dem Sommer wieder das Trikot des VfL Wolfsburg tragen zu dürfen", sagt Frohms. "Ich habe sieben Jahre lang für den VfL gespielt und der Verein liegt mir sehr am Herzen. Dass ich 2018 einen anderen Weg eingeschlagen habe, war definitiv der richtige Schritt. Meine Rolle wird nun eine andere sein, ich habe das klare Ziel, als Nummer eins zurückzukehren. Natürlich freue ich mich auch darauf, wieder näher an meiner Heimat zu sein, aber das war nicht entscheidend. Ein Dank gilt den Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt für ihr Vertrauen, das sie mit meiner Verpflichtung in mich gesetzt haben. Daher liegt mein Fokus nun auch komplett darauf, die Saison mit der Eintracht so erfolgreich wie möglich abzuschließen."

Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen, sagt: "Merle war mit Blick auf unsere Neuorientierung im Tor die absolute Wunschlösung. Sie hat sich in Freiburg und Frankfurt mit starken Leistungen für die Nationalmannschaft empfohlen und ist in dieser Zeit auch als Persönlichkeit noch einmal gereift. Von daher ist nun der perfekte Zeitpunkt gekommen, jenen Weg, den Merle bei uns 2011 als 16-Jährige begonnen hat, fortzusetzen. Wir freuen uns sehr über ihre Rückkehr zur neuen Saison und ebenso darüber, dass wir nun frühzeitig Planungssicherheit auf dieser Position haben."