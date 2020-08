"Für mich geht ein Traum in Erfüllung": Weiss spielt mit SV Meppen in der Bundesliga

Meppens Weiss: "Riesengroßes Abenteuer"

Zwölf Vereine, ein Ziel: der Saisonstart in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Am 4. September (ab 19.15 Uhr, live auf Eurosport) geht es mit dem Topspiel von Titelverteidiger VfL Wolfsburg gegen die SGS Essen wieder los. In einer Serie stellt DFB.de bis dahin eine Protagonistin jeder Mannschaft vor. Heute: Lisa-Marie Weiss vom SV Meppen.

DFB.de: Frau Weiss, beginnt mit dem ersten Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga für Sie und den SV Meppen ein Abenteuer?

Lisa-Marie Weiss: Ein riesengroßes Abenteuer sogar, auf das wir uns alle extrem freuen. Für viele sind wir der krasse Außenseiter in der neuen Saison. Wir möchten allen zeigen, dass mit uns zu rechnen ist und dass wir bereit sind, aus dem Schatten zu treten.

DFB.de: Wie ist denn die Stimmung im Vorfeld?

Weiss: Die Stimmung ist super. Mein Eindruck ist, dass sich unsere Neuzugänge schon perfekt integriert haben und uns menschlich sowie sportlich nach vorne bringen werden. Die Vorfreude bei allen ist riesig. Wir können es kaum erwarten, dass es bald losgeht. Die Testspiele zeigen auch, dass unsere Form stimmt. Es wird immer besser. Wir sind gut vorbereitet, wir sind bereit. Die Saison kann starten.

DFB.de: Aufsteiger haben es im ersten Jahr immer ganz besonders schwer.

Weiss: Wir wissen ganz genau, was auf uns zukommt. Unser Trainer hat uns eine Statistik gezeigt, aus der ziemlich eindrucksvoll hervorgeht, dass die Aufsteiger fast immer auch wieder die Absteiger sind. Wir werden alles versuchen, um die prozentuale Zahl der direkten Wiederabsteiger nicht noch größer werden zu lassen. Wir wollen drin bleiben und zwei Klubs hinter uns lassen. Aber uns ist auch klar, dass es sehr, sehr, sehr schwierig wird.

DFB.de: Der SV Meppen ist Neuling in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Wie gehen Sie mit dieser Rolle um?

Weiss: Wir sind auf jeden Fall der Neuling, der noch nie vorher da war. Das ist allerdings für uns gar nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass wir diese Saison als tolle Chance sehen und uns den Herausforderungen stellen, die jetzt auf uns warten. Wir werden auf Spielerinnen und Mannschaften treffen, die wir bis jetzt nur aus dem Fernsehen kennen. Gegen einige haben wir mal im DFB-Pokal gespielt oder in dem einen oder anderen Testspiel, mehr aber auch nicht. Wir nehmen alles mit, was geht. Wir wollen den Namen SV Meppen in der Bundesliga etablieren.

DFB.de: Was erwartet Sie Woche für Woche in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga?

Weiss: Die besten Mannschaften aus Deutschland. Logischerweise geht es für uns vom ersten Spieltag einzig und alleine um den Klassenverbleib. Gegen Topteams wie Wolfsburg, Bayern oder Hoffenheim wollen wir versuchen, das Beste draus zu machen. Gegen Teams wie Duisburg, Leverkusen, Sand, Werder müssen wir die Punkte holen und abliefern. Das ist unser Weg zum Klassenverbleib. Wir haben Respekt, aber Angst ist nicht angebracht. Wir wissen, was wir können. Wir wollen einfach drauflos spielen. Ich denke, dass viele uns vielleicht unterschätzen werden. Das wollen wir ausnutzen.

DFB.de: Gegen einen der genannten Gegner treffen Sie am ersten Spieltag. Passt Ihnen der Start gegen den MSV Duisburg ins Konzept?

Weiss: Ja, das ist ok. Danach wissen wir direkt, wo wir stehen und woran wir noch arbeiten müssen. Wir haben gegen den MSV schon das eine oder andere Testspiel bestritten und immer ganz gut mitgehalten. Wir sind gut vorbereitet und gehen mit Selbstvertrauen in die Partie. Ich hoffe, dass wir da schon die ersten Punkte holen können.

DFB.de: Sie sind seit 2011 in Meppen. Was bedeutet für Sie persönlich als langjährige Spielerin dieses Vereins der Aufstieg?

Weiss: Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Vor allem auch deshalb, weil ich es mit diesem Verein bis nach ganz oben geschafft habe. Ich hatte immer das Ziel, irgendwann mal in der Bundesliga zu spielen. Dass es jetzt mit Meppen geklappt hat, ist unbeschreiblich schön. Wir haben hart gearbeitet, um das zu erreichen und haben uns Jahr für Jahr verbessert. Als ich hier anfing, ging es gegen den Abstieg aus der 2. Frauen-Bundesliga. Zuletzt haben wir einige Mal den Aufstieg nur ganz knapp verpasst. Das war unglücklich, das war bitter. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Das ist fantastisch. Wir haben es einfach verdient. Das ist eine megacoole Sache.

DFB.de: Was zeichnet die Mannschaft aus?

Weiss: Wir sind eine tolle Gemeinschaft. Viele Mitspielerinnen kennen sich untereinander schon seit Ewigkeiten. Wir machen auch außerhalb des Fußballplatzes ganz viel gemeinsam. Es hat sich ein großer Freundeskreis gebildet. Für einige hat sich die Mannschaft sogar zu einer zweiten Familie entwickelt. Auch ich habe nie den Anreiz verspürt, den Verein wechseln zu müssen. Ich fühle mich hier total wohl. Meine Familie lebt nur ein paar Kilometer entfernt. Es passt einfach perfekt. Bei uns ist die Situation einfach anders, als in vielen anderen Vereinen. Es ist wirklich extrem familiär hier. Das alles sind wichtige Argumente, die mich an diesen Verein binden.

